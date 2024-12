Tento detail vo veľkom pobavil diváčky českej Ruže pre nevestu. Všimli si ho len tí, čo sledovali naozaj pozorne

Napriek tomu, že už je odvysielaných osem epizód a ženích už stihol poslať domov hneď niekoľko ružičiek, stále nenašiel tú pravú, ktorá by bola jeho favoritkou. Namiesto toho už stihol niektoré z nich pobozkať a diváci si myslia, že jeden bozk nebol až taký úprimný, ako to chceli v televízii podať.

O vášeň v Bachelor Česko nie je núdza. Svedčí o tom fakt, že už nejedna súťažiaca využila príležitosť pobozkať televízneho ženícha, ako aj to, že sa tu prejavuje vášeň aj v inom slova zmysle. V dievčatách to totiž poriadne vrie, a preto, aby vyhrali Janove srdce, sú ochotné spraviť prakticky čokoľvek. Dokonca aj podraziť ostatné dievčatá, čo sa ukázalo napríklad na tom, že Janovi prezradili, že má Denisa dcéru skôr než to stihla spraviť sama.

Diváčky ostali pobavené

V poslednej odvysielanej epizóde českej Ruže pre nevestu bolo viacero scén, ktoré neostali bez komentárov divákov. Napríklad sa vo veľkom vyjadrovali k vypadnutiu Denisy, pričom mnohí debatovali o tom, či ju tam neskôr nevrátia, aby vytvorili drámu. Viacerí sa však zhodli na tom, že tam Denisa Janovi chýbať nebude, keďže medzi jeho favoritky patria Sabina, Mary, Linda a Klára.

S Lindou navyše v najnovšej epizóde vybehol na rande a diváci si o jeho priebehu myslia svoje.

Zatiaľ čo Linda mala z rande dobré dojmy, keďže sa na ňom s Honzom poriadne nasmiali a nechýbal ani bozk, diváci to tak ružovo nevidia. Všimli si totiž detail, ktorý ich pobavil. „Linda bozkačka… asi sa Honzovi páči, že do toho šiel,“ skonštatovala diváčka, čím započala diskusiu k ôsmej epizóde. „Scenár sa musí dodržať,“ smiala sa diváčka, ktorej tento bozk nepripadal úprimný.

„Skôr pokyny z produkcie. Mne to tam medzi nimi nijako neiskrilo. Jasné, obrazovka robí svoje, ale prišlo mi to ako dobrí kamoši do krčmy. Alebo minimálne z jeho strany chladné,“ skonštatovala zas ďalšia.

Následne sa diskusia stočila k detailu, ktorý si všimli len pozorné fanúšičky šou. „Prišlo vám tiež, že ako mu dala tú druhú pusu, tak chcela poriadneho francuzáka? A on ten pohľad a akoby sa odtrhol,“ smiala sa diváčka. Iné pozorné diváčky hneď súhlasili a písali: „Presne to som si myslela.“ alebo „Áno, mne tiež.“ alebo „To bolo také trápne.“