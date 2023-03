Táto desivá stránka dokáže nájsť všetky vaše fotografie naprieč internetom. Stačí iba zopár kliknutí

Umelá inteligencia zažíva za posledné roky obrovský rozvoj a niekedy je až strašidelné, čo všetko dokáže. Po úžasných výsledkoch populárneho chatbota od spoločnosti OpenAI tu máme ďalšiu umelú inteligenciu, ktorá dokáže „zázraky“, píše Unilad.

Predstavte si, že by umelá inteligencia dokázala nájsť všetky vaše fotografie naprieč celým internetom, a to dokonca aj tie, o ktorých ani len netušíte, že existujú. Presne to je poslaním stránky PimEyes, ktorej prischla prezývka „najznepokojujúcejšia webová stránka“.

Nástroj pre stalkerov

Stránka funguje na veľmi jednoduchom princípe. Používateľ na ňu nahrá fotografiu svojej tváre a o zvyšok sa už postará umelá inteligencia. Pomocou rôznych algoritmov „prelustruje“ celý internet a následne vám ukáže fotografie, na ktorých našla zhodu.

Ľudí to rozdelilo na dva tábory. Zatiaľ, čo si niektorí myslia, že ide o skvelý nástroj na kontrolu toho, kde všade sa objavuje vaša tvár, druhí považujú PimEyes za mimoriadne mocný nástroj pre takzvaných stalkerov.

Ako každá umelá inteligencia, aj táto má svoje muchy. Ľudia na nej totiž častokrát nenachádzajú svoje fotografie, ale snímky svojich dvojníkov, s ktorými zdieľajú podobné črty tváre. Tento nástroj je však mimoriadne rýchly a výsledok sa dostaví do pár sekúnd.