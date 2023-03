Publikum ho nahlas vysmialo. Lavrov na konferencii tvrdil, že Rusko je vo vojne obeťou

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na medzinárodnej konferencii Raisina Dialog v Indii vyhlásil, že Rusko je vo vojne s Ukrajinou obeťou, za čo si od publika vyslúžil posmech. V sobotu to uviedla agentúra DPA, informuje TASR.

„Táto vojna, ktorú sa snažíme zastaviť a ktorá bola proti nám spustená so zneužitím ukrajinského obyvateľstva,“ začal vetu Lavrov, no zháčil sa, keď sa z publika začal ozývať pobavený smiech. Po krátkej prestávke minister pokračoval: „…ovplyvnila ruskú politiku aj v oblasti energetiky.“

Lavrov vyhlásil, že Rusko sa už viac nebude spoliehať na partnerov z krajín Západu a spoľahlivých spojencov v oblasti energetiky bude hľadať v Indii alebo v Číne. Hoci nešlo o prvú situáciu, keď Lavrov či iní ruskí predstavitelia pripísali zodpovednosť za konflikt na Ukrajine západným krajinám, šéf ruského rezortu diplomacie prvýkrát v tejto súvislosti použil výraz „vojna“.

Lavrov repeated Russian favorite story in New Delhi – that "we [Russia] are trying to stop the war which was launched against us".

