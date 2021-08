Taliban jej na dvere zaklopal trikrát. Na štvrtýkrát ženu kruto popravili pred očami jej vlastných detí

Život obyvateľov krajiny sa drasticky zmenil zo dňa na deň. Ženy prišli o každý kúsok slobody, ktorý si za posledných 20 rokov vybojovali. Niektoré z nich však neprišli len o slobodu, ale aj o život.

Nemala im z čoho navariť, zabili ju pred očami dcéry

Najia (pravé meno ženy, ako aj jej dcéry, bolo zmenené, aby bola chránená ich identita) žila so svojimi troma malými synmi a dcérou v dedinke v severnej časti Afganistanu v provincii Faryab. Ich život sa zmenil, keď im zrazu na dvere zaklopali členovia Talibanu. Manizha, 25-ročná Najiaina dcéra vedela, že sa blížia, píše portál CNN. Matka jej prezradila, že bojovníci jej na dvere klopali už trikrát a chceli, aby navarila jedlo pre 15 mužov. Najia bola zúfalá, extrémistov prosila, aby sa zľutovali. Bola veľmi chudobná a hostinu pre 15 mužov jednoducho nemala z čoho navariť.

Členovia hnutia sa však do nej kruto pustili a začali ju biť. Keď Najia padla na zem, muži ju začali udierať zbraňami AK47. Manizha robila, čo mohla, aby matke pomohla. Kričala na mužov, aby prestali a dali jej pokoj. Vojaci sa zastavili len na chvíľu, aj to len preto, aby mohli do vedľajšej izby hodiť granát. Následne sa dali na útek. Dom pohltili plamene, Najia nemala najmenšiu šancu ujsť, podľahla následkom krutej bitky.

Budú môcť ženy pracovať a vzdelávať sa?

Smrtiaci útok sa odohral 12. júla a je len ukážkou toho, akej hrozbe čelia ženy v Afganistane po tom, čo sa k moci opäť dostal Taliban. Ženy žijú v strachu, k zmene došlo tak rýchlo, že niektoré si nestihli kúpiť burku, ktorú musia po nastolení novej vlády nosiť. Podľa zákonov Talibanu žena nesmie odhaliť žiadnu časť svojho tela a ak chce vyjsť na ulicu, smie tak urobiť len v sprievode muža, ktorý je jej príbuzným.

Za svoje práve bojovali 20 rokov, teraz však o všetko prišli, ženy sa nesmú vzdelávať a ani pracovať. Nesmú sa sťahovať a o živote v pokoji nemôže byť ani reč. Afgánky sa obávajú toho, že k zlepšeniu už nedôjde a takto bude ich život vyzerať už navždy. Keď vládol Taliban v Afganistane naposledy (medzi rokmi 1996 až 2001), zavrelo hnutie všetky školy, ktoré navštevovali dievčatá a ženám zakázali pracovať. Dievčatá staršie ako 10 rokov sa nesmeli vzdelávať vôbec.

Ako informuje BBC, vodcovia Talibanu prisľúbili, že ženy budú aktívnymi členmi spoločnosti. Budú môcť pracovať a študovať, nedefinovali však aké to bude obnášať obmedzenia. Ženy však sľubom neveria a obávajú sa toho, že je to len pasca. Myslia si, že je to spôsob, akým chcú ženy vylákať von a nájsť si zámienku na to, aby ich mohli trestať.