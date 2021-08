“Svet nás nechá pomaly umrieť,” hovorí plačúce afganské dievča vo videu, ktoré obletelo svet

Mladé dievča v ňom nedokáže prestať plakať, hovorí o tom, že na ľuďoch v jej krajine nikomu nezáleží, pretože sú z Afganistanu. Obáva sa toho, že svet ich pomaly nechá umrieť a stanú sa len minulosťou.

Video, na ktorom mladé dievča plače kvôli aktuálnemu dianiu v Afganistane, sa stalo pred pár dňami virálnym. Je vidieť, že dievča je zúfalé a obáva sa nielen o svoju vlastnú budúcnosť, ale aj o budúcnosť celej krajiny, píše The Independent. Video bolo na internete uverejnené len deň predtým, ako sa Taliban dostal do Kábulu a prevzal v hlavnom meste moc.

„Nikomu na nás nezáleží, pretože sme sa narodili v Afganistane. Nedokážem prestať plakať, musím si však utrieť slzy, aby som mohla natočiť toto video. Nikomu na nás nezáleží, svet nás nechá pomaly umrieť,“ hovorí dievča vo videu. Od uverejnenia si video pozreli už milióny ľudí a tisícky bolestivé zábery zdieľali. Zatiaľ nie je jasné, kto vlastne mladé dievča je, kedy a kde presne vlastne video vzniklo.

“We don’t count because we’re from Afghanistan. We’ll die slowly in history”

Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.

My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 13, 2021