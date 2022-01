Talianska rodina zaplnila celé lietadlo pre 170 ľudí. Získali tým dovolenku na Korfu pre každého člena

Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air nedávno vyhlásila kurióznu súťaž, ktorej cieľom bolo zaplniť palubu lietadla jednou rodinou. Tá by následne vyhrala dovolenku na Korfu. Správu priniesol denník Pravda s odvolaním sa na ČTK.

Talianska rodina a jej priatelia podmienky súťaže do bodky splnili. Celé to organizovala Talianka Anna Donaleková. Jej príbuzní či priatelia naplnili lietadlo do posledného miesta a získali tak dovolenku na obľúbenom gréckom ostrove Korfu.

Lietajúca rodina

Reklamná kampaň s názvom “Lietajúca rodina” bola spustená ešte v decembri minulého roka a spoločnosť dala ľuďom 10 dní na prihlásenie. O súťaž bol od začiatku veľký záujem, no zohnať 170 osôb nie je vôbec jednoduché. Nakoniec sa vraj zapojilo 3500 jedincov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Wizz Air (@wizzair)

“S výsledkom sme veľmi spokojní, reklama bola od prvých chvíľ veľmi populárna. Veľká vďaka patrí talianskym rodinám, ktoré sa s našou výzvou popasovali,” prezradil hovorca Wizz Air András Radó.

“Až do samého konca som neverila tomu, že by som mohla zvíťaziť. Som fanúšička súťaží a niekoľko som ich už v minulosti vyhrala. Oslovila som pár ľudí, rozoslala pozvánky a všetkých prosila, aby presvedčili svojich príbuzných a prihlásili sa. To isté urobil môj 21-ročný syn,” dodala Donaleková. Všetci zúčastnení je teraz môžu ďakovať za trojdňový pobyt v luxusnom hoteli.