Takýto budete mať úspešný rok 2025 sami aj s partnerom. Vyskúšali sme virálny trik a hneď sa nám vyjasnilo

Hoci osobné ciele a rast podniku sa v čomsi významne líši, pravdou zostáva, že vytvorenie vízie pre budúcnosť vám môže k plánu len a len pomôcť. Či už chcete získať novú skúsenosť, nechať sa povýšiť, alebo dosiahnuť nejakú finančnú rezervu, plán je materializácia každej túžby.

Predstavte si, že niekto by k vašim cieľom pristupoval podobne ako k podniku. Podľa portálu Business Dasher, 71 percent rýchlo rastúcich spoločností má podnikateľský plán. Podnikatelia s plánom majú o 260 percent vyššiu pravdepodobnosť, že začnú, šanca na rast firmy sa zvyšuje o 30 percent. Zároveň tie podniky, ktoré majú podnikateľský plán, rastú o 85,19 percenta rýchlejšie ako tie, ktoré žiadny plán nemajú.

Vytvoriť si exaktný zoznam môže preto pomôcť jednotlivcom i firmám, avšak rovnako tak môže posunúť do nového rozmeru spoločné plány, ktoré máte spolu s partnerom či rodinou. Poďme sa preto pozrieť na to, ako by ste mohli postupovať pre čo najúspešnejší rok 2025.

Vlastná vision board: Ako si vytvoriť osobný plán?

Pre tvorbu našej osobnej tabuľky sme sa inšpirovali trendom partnerských vision boards zo sociálnych sietí. Takéto video pridala napríklad tiktokerka s profilom kim.siegmann. Postupovali sme tak, aby boli naše jednotlivé ciele realistické a dosiahnuteľné.

V prvom rade si vyberte médium, na ktorom chcete pracovať. Niekomu môže vyhovovať dizajnový program, akým je Canva, niekomu zase digitálna tabuľka. My sme sa rozhodli zvoliť osvedčenú metódu – veľký papier a pár farebných fixiek.

Plán sme rozčlenili na tieto základné kategórie: Osobné ciele (2 sekcie, pokiaľ vytvárate plán spolu s partnerom) Vzťah, partnerstvo Kariérne ciele Finančné ciele (sporenie, auto, dom či vytvorenie finančnej rezervy) Zdravie a wellness (strava, pohyb, duševný rozvoj) Cestovanie a zážitky (festivaly, adrenalínové zážitky, výlety a dovolenky) Zručnosti a koníčky (napríklad: absolvovať kurz tanca, zúčastniť sa amatérskej súťaže, naučiť sa pliesť…)

Vyčleňte si čas na premýšľanie

Následne si vyčleňte jeden večer, počas ktorého budete mať čas na intenzívne premýšľanie. Ideálne zvoľte na brainstorming pokojné, pohodlné a tiché miesto mimo domova.

Do tabuľky najprv dosaďte veci, ktoré vám napadnú ešte pred pohľadom na jednotlivé kategórie. Chcete tento rok schudnúť, rozbehnúť bočný biznis, absolvovať detox, dokončiť nejaký kurz, alebo zmeniť zamestnanie?

Tieto ciele napíšte do tabuľky. Snažte sa o konkrétnosť. Namiesto položky „schudnúť“ je dobré napísať „schudnúť 15 kilogramov“, alebo „dostať sa na 23 percent tuku“.

Po prvom brainstormingu nezabudnite na iné veci, ktoré máte na srdci. Dopĺňajte ich do tabuľky k jednotlivým kategóriám.

Nezabúdajte ani na tie, ktoré pôsobia menej dôležito. Chceli ste absolvovať sériu chemického peelingu, ozdobiť stenu v obývačke, alebo sa naučiť piecť narodeninové torty? Aj takéto bočné veci môžu byť dôležité – ak ich pridáte do tabuľky, je zároveň veľká šanca, že sa k nim čoskoro dostanete.

Nájdite miesto aj pre malicherné ciele

Do tabuľky sme si nakoniec pripísali aj sekciu malicherné ciele. Pokiaľ máte vedľajšie plány, ktoré plánujete už nejakú dobu, no nikdy ste sa k realizácii nedostali, pretože sa vám zdali ako príliš veľká investícia, pripíšete ich priamo do tejto položky.

Ak si napríklad chcete našetriť peniaze na Cestu hrdinov SNP, pretetovať si staré tetovanie, alebo získať 400 eur na 8-dňový pobyt v tme (ktorý som si do „malicherných cieľov“ pripísala ja), vytýčenie tejto túžby bude celý rok visieť priamo pred vašimi očami.

A teda, už vás dostane do priestoru, v ktorom viete, že na narodeniny si máte namiesto šiat prosiť peniaze, ktoré následne vložíte do pokladničky, aby ste si na takýto pobyt našetrili.

Ak máte partnera, ciele si rozdeľte na tri farby – vaše, partnerove a spoločné. S partnerom sa všetko robí ľahšie, keď ťaháte za jedno lano. Pokiaľ sa v januári dohodnete, že napríklad v lete chcete absolvovať dva festivaly, už teraz viete, že si na ne máte šetriť peniaze a dni dovolenky.

Po zvyšok roka môžete robiť všetko pre to, aby ste tieto vytýčené túžby a ciele naplnili. Realizáciu necháme na vás – smiete ich postupne špecifikovať a vytvárať logistiku dosahovania. Môžete si tabuľku okrášliť, pridať do nej fotografie, či zvýrazniť najdôležitejšie ciele v roku.

Nezabudnite si ju však vyložiť niekde, kde na ňu budete vidieť každý jeden deň.

My v redakcii interez vám zatiaľ prajeme úspešný rok a dúfame, že aj vy možno začnete uvažovať, čo presne v ňom chcete dosiahnuť.