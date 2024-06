Takto ušetríte pri ceste autom do Chorvátska: Ľudia polemizujú, ktorou trasou sa vám najviac oplatí ísť k moru

Ak sa chystáte toto leto autom do Chorvátska, možno už intenzívne premýšľate nad tým, akou trasou vyraziť. A nie ste v tom sami. Máte pritom dve možnosti — vydať sa cez Maďarsko alebo cez Rakúsko a následne pokračovať Slovinskom až do svojej vytúženej destinácie. Ľudia sa podelili so svojimi skúsenosťami a postrehmi a možno vám pomôžu rozhodnúť sa.

Pred niekoľkými hodinami sa v diskusnom fóre Milujeme Chorvátsko objavil príspevok, ktorého autor porovnal cestu do Chorvátska cez Maďarska a cez Rakúsko. V komentároch sa rozprúdila búrlivá diskusia, kde ľudia zdieľali svoje postrehy.

Na diaľniciach takto ušetríte cez 10 eur

„Občasné obmedzenie rýchlosti na rakúskych diaľniciach na 100/hodinu vadí, ale 50 v maďarských dedinách a 110 na diaľnici nevadí. To mi rozum neberie. Vysvetlenie je jediné: Maďarsko vyjde lacnejšie,“ stojí v príspevku, ktorý zdieľal pán Jaroslav a zamyslel sa v ňom nad paradoxom cestovania cez tieto dve krajiny.

Zhodnotil, že ľudia preferujú cestu cez Maďarsko preto, že vychádza lacnejšie, pretože nemusíte platiť za diaľnice v dvoch krajinách naviac, ale len v jednej. Za 10-dňovú maďarskú diaľničnú známku zaplatíte 16,13 eura, pričom za 10-dňovú diaľničnú známku v Rakúsku 11,50 eura a k tomu v Slovinsku za týždennú zaplatíte až 16 eur, čo dáva dohromady 27,50 eura. Takže pri tomto porovnaní je cesta cez Maďarsko jednoznačným víťazom. No nie všetci súhlasili s tým, že si vyberajú Maďarsko len kvôli peniazom.

Komentujúci spomenuli aj ďalšie výhody, pre ktoré by si vybrali cestu cez Maďarsko. „My jazdíme Maďarskom preto, že je tam omnoho menšia premávka,“ podotkol niekto ďalší.

Dobrý hack, ktorý vám môže pomôcť

Niektorí zas preferujú cestu cez Rakúsko. „Cez Maďarsko som nikdy nešiel, vždy cez Rakúsko-Slovinsko. Slovinsko sme vždy obchádzali mimo diaľnice — je to približne o 45-60 minút naviac,“ niekto iný dal tip na to, ako ušetriť. No pokračoval s tým, že tento rok už využije diaľnice aj v Slovinsku. „Cena je dosť vysoká, ale rešpektujem,“ dodal.

No našli sa aj takí, ktorí absolvujú túto cestu po svojom. „My to chodíme celé mimo diaľnic a sme spokojní.“ Takže ak chcete ušetriť pri ceste na dovolenku nejaké tie peniaze, aj toto je možnosť. Len sa treba pripraviť na to, že cesta možno nebude taká pohodlná, ako po diaľniciach.

A napokon, viacerí podotkli, že je zbytočné riešiť túto tému stále dookola. „Nech si každý jazdí, ako mu to vyhovuje“, opakovalo sa niekoľkokrát.

Keď si zadáme do máp trasu z Bratislavy napríklad do Rijeky, časovo nám vyráta oba varianty na približne rovnako dlho. Trasa cez Maďarsko má trvať 5 hodín a 50 minút, zatiaľ čo tá cez Rakúsko o 7 minút dlhšie. Ak ale vyrážate z východného Slovenska, napríklad z Košíc, túto dilemu máte vyriešenú, pretože cestovať cez Rakúsko by pre vás nedávalo žiaden zmysel.

Ak sa chystáte autom na dovolenku k moru po Európe a zaujímajú vás ceny, ktoré zaplatíte za diaľnice, prehľad nájdete v našom článku.

