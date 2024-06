Našli sme brutálne letenky len za 18 eur do superlacnej destinácie pri mori: Let trvá 95 minút, na deň vám stačí 31 eur

Kým niektorí už majú svoje dovolenky pri mori naplánované mesiace dopredu, ďalší si to nechávali na poslednú chvíľu a teraz možno bojujú s vysokými cenami leteniek aj ubytovaní. Ak chcete niekam vyraziť v najbližších mesiacoch, stále si stíhate svoj výlet naplánovať aj za rozumnú cenu. Našli sme pre vás letenky do destinácie, ktorá nemusí zruinovať váš rozpočet a na prvú by vám na toto miesto k moru možno ani len nenapadlo ísť. A to môže byť chyba.

Už za 18 eur jednosmerne si môžete zaletieť do albánskej Tirany. Za túto cenovku sú aktuálne vypísané termíny napríklad na koniec augusta či september. Ak vyrazíte 29. augusta, dokonca ušetríte jeden deň dovolenky, keďže je to sviatok, ktorý navyše vychádza na piatok, takže v spojení s víkendom je tento termín vynikajúci.

Stačí vám aj 50 eur

Čo sa týka cien spiatočných leteniek, ak sa do Tirany vyberiete v spomínaný dátum na konci augusta a strávite tu 8 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte 52 eur. Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air z Viedne a vracia sa Ryanairom. Samotný let trvá len 95 minút. No máte aj lacnejšie varianty, a tými sú septembrové termíny.

Napríklad, letenky do Tirany a späť na konci septembra teraz kúpite aj za 36 eur. A keďže Albánsko ani zďaleka nie je len o plážach, môžete sa v tomto termíne vydať na jeho akčnejšie spoznávanie.

Čo robiť v Albánsku?

Ak milujete hory a prírodu, či len tak sa túlať a spoznávať nové miesta, Albánsko je pre vás ako stvorené. Ak sa sem vydáte počas leta, môžete si dokonca užiť more. Albánsko však stojí za to navštíviť aj v spomínanom septembri, kedy tu už nie je také teplo a vy si môžete užiť turistiku či spoznávanie miest.

Za najkrajšími plážami vyrazte počas horúcich mesiacov na Albánsku riviéru, no ak si nechcete prenajímať auto, autobusom sa priamo z Tirany dostanete k viacerým pobrežným letoviskám. Ako sme sa sami presvedčili, jazdia presne a zaplatíte v nich aj v hotovosti eurom, takže sa aj z letiska bez problémov dostanete do svojej vytúženej destinácie.

Ak si prenajmete auto, môžete vyraziť na roadtrip. No pozor! Hrozí, že príroda Albánska vás absolútne uchváti.

Albánsko poteší aj cenami. Podľa reálnych údajov cestovateľov vám tu na deň stačí 31 eur, ak cestujete nízkonákladovo, uvádza web Budget Your Trip. V tejto sume sú už zahrnuté výdavky za ubytovanie aj jedlo.

