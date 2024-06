Chystáte sa na dovolenku autom? Zbystrite pozornosť! Ceny diaľničných známok rástli, prinášame prehľad

Cestovanie k moru vlastným autom bude tento rok o čosi drahšie. Môžu za to nielen premenlivé ceny pohonných hmôt, každoročné zdražovanie cien potravín i ubytovania v dovolenkových destináciách, ale aj vyššie ceny diaľničných známok. Zo Slovenska sa viete pohodlne odviezť autom nielen do Chorvátska, ale tí odvážnejší neváhajú absolvovať aj dlhšie trasy, napríklad do Bulharska, Grécka či Talianska.

V prípade ciest na dovolenku vlastným autom treba rátať s nutnosťou zakúpiť si diaľničné známky vo všetkých krajinách, cez ktoré budete prechádzať. Slováci, celkom pochopiteľne, najčastejšie využijú diaľnice v Rakúsku, Maďarsku, Chorvátsku, prípadne, ak sa chystajú napríklad do Bulharska alebo Grécka, tak aj v Srbsku. Prinášame vám preto prehľad cien diaľničných známok naprieč európskymi krajinami za automobil do hmotnosti 3,5 tony.

Prehľad cien za využívanie diaľnic vo vybraných európskych krajinách: Bosna a Hercegovina – systém mýtnych brán Bulharsko – Víkendová (9 BGN/4,60 €), Týždenná (13 BGN/6,65 €), Mesačná (27 BGN/13,80 €), Štvrťročná (48 BGN/24,54 €), Ročná (87 BGN/44,48 €). Víkendová známka platí od piatka 12:00 do nedele 23:59. Spoplatnené sú aj niektoré mosty. Česká republika – 1-dňová (200 Kč/8,10 €), 10-dňová (270 Kč/10,93 €), Mesačná (430 Kč/17,41 €), Ročná (2300 Kč/93,10 €) – v prípade, že máte plne elektrické vozidlo, diaľničnú známku nepotrebujete, výrazne ušetria aj hybridné automobily. Viac sa dozviete na oficiálnej stránke. Francúzsko – systém mýtnych brán Grécko – systém mýtnych brán Chorvátsko – systém mýtnych brán Maďarsko – 10-dňovná (6400 HUF/16,13 €), Mesačná (10360 HUF/26,11 €), Ročná (57260 HUF/144,32 €) Nemecko – zadarmo Poľsko – systém mýtnych brán Rakúsko – 1-dňová (8,60 eura), 10-dňová (11,50 eura), 2-mesačná (28,90 eura), Ročná (96,40 eura) Rumunsko – 1-dňová (12,44 lei/2,50 €), 10-dňová (16,42 lei/3,30 €), Mesačná (26,38 lei/5,30 €), 2-mesačná (41,80 lei/8.40 €), Ročná (139,34 lei/28 €) Slovinsko – Týždenná (16 eur), Mesačná (32 eur), Ročná (117,50 eura) Srbsko – systém mýtnych brán Španielsko – systém mýtnych brán Švajčiarsko – Ročná (40 CH/41,95 eura) + platí sa mýto za tunel Taliansko – systém mýtnych brán

Svoju cestu na dovolenku autom si vždy riadne naplánujte a spravte si kompletný prehľad cien. Nenechajte sa oklamať a nenakupujte diaľničné známky cez internet cez prvý link, ktorý vám internetový vyhľadávač ukáže. Mnoho webov je podvodných a síce vám diaľničnú známku predajú, no vy za ňu v konečnom dôsledku zbytočne zaplatíte viac.

