Takto bude vyzerať celovečerný dokument fenoménu Billie Eilish. Už čoskoro ho uvedie známa streamovacia služba

Na nový album si fanúšikovia populárnej speváčky Billie Eilish budú musieť zrejme počkať až do skončenia pandémie, svetový fenomén však v práci nepoľavuje. Po nedávnom vydaní singlu Therefore I Am sa milovníci extravagantnej a oceňovanej speváčky a hudobníčky môžu tešiť na celovečerný dokument o jej živote.

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry je názov nového celovečerného dokumentu oceňovaného filmára R. J. Cutlera, ktorý poskytne doposiaľ neznáme informácie zo života populárnej speváčky. Odhalí skutočný príbeh o tom, ako sa z neznámej dievčiny v priebehu jednej noci stala žiadaná hviezda.

Ide o očakávanú novinku, ktorá si svoju premiéru odbije vo vybraných amerických kinách 26. februára 2021. V rovnaký deň ju po celom svete sprístupní aj streamovacia služba Apple TV+. Pri príležitosti blížiacej sa premiéry tvorcovia zverejnili vôbec prvý trailer, ktorý odhalí, čo všetko v dokumente na fanúšikov čaká. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Dokument o živote slávnej hviezdy

Nezvyčajná cesta dnes teenagerky bude zobrazená na pozadí jej koncertov, voľných chvíľ s jej najbližšou rodinou, no a v neposlednom rade dokument ukáže aj to, ako vznikal jej debutový album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, ktorý bol ovenčený viacerými cenami.

Okrem Billie Eilish v ňom uvidíme jej brata Finneasa O’Connela, matku Maggie Baird a otca Patricka O’Connela, ktorí jej tvorbu v mnohom usmerňovali. Brat Finneas je dokonca jej producentom a na každej jej piesni sa podieľal aj ako autor.

Hviezda zo Soundcloudu

Billie Eilish sa preslávila vďaka hudobnému webu Soundcloud, kde v minulosti zvykla zverejňovať svoje skladby. Na začiatku mala len pár poslucháčov, potom sa ale stalo čosi nezvyčajné – jej skladbu začali zdieľať desiatky tisíc poslucháčov a stala sa z nej v priebehu noci hviezda. Išlo o pieseň Ocean Eyes. Eilish mala v tej dobe len 14 rokov.

Netrvalo dlho a Billie v auguste 2017 vydala svoje prvé EP s názvom Don’t Smile at Me, ktoré sa stalo hitom a odštartovalo jej veľkú hudobnú kariéru. Debutový album vydala v marci 2019 a pochádza z neho niekoľko úspešných singlov, vrátane skladby Bad Guy, ktorá sa dočkala aj nekonečného videa – prvého svojho druhu YouTube. Viac o ňom sa dočítate v našom predchádzajúcom článku.

Na konte má 58 rôznych ocenení, najcennejšími sú Grammy, ktorých získala v jeden rok až 5. Počas koronavírusovej pandémie nahrala desiatky nových piesní, ktoré postupne zverejňuje a ktoré sú základom jej druhej štúdiovky. Tej sa ale fanúšikovia tak skoro nedočkajú. Dávnejšie sa totiž vyjadrila, že ho chce vydať až po tom, čo sa celé šialenstvo s koronavírusom skončí.