Otravná reklama, rap či bizarná TV reportáž: Toto sú najsledovanejšie videá na YouTube v roku 2020

Snáď nikto nebude namietať voči tvrdeniu, že rok ako tento tu v ére internetu ešte nebol. Doteraz sme nikdy neboli nútení tráviť toľko času doma a mnoho aktivít sme presunuli do online prostredia. To však neznamená, že sme zásadne zmenili svoje zvyky týkajúce sa sledovaného obsahu na videoplatforme YouTube.

Koncoročný rebríček populárnych hudobných aj nehudobných videí na slovenskom YouTube je toho dôkazom. Divákov YouTubu, podobne ako minulý rok, bavia zábavné videá či bizarné príbehy a čo sa týka hudby, tak hip hop a rap nemá na Slovensku konkurenciu.

Netradične obsadila prvé miesto v nehudobnom rebríčku reklama. Nebola to žiadna iná než ponožková reklama spoločnosti Dedoles, ktorá Slovákov roztancovala s tancujúcimi škrečkami.

Legendárnou sa stala reportáž aj televízie JOJ z nočného sídliska v Michalovciach, kde mladík po náraze svojho auta tvrdil, že v ňom viezol psa na snowboarde, ktorý mu prepol pesničku a to bolo dôvodom jeho nepozornosti. Hláška „polievočku by som si dal“ doslova zľudovela.

Rovnako ako minulý rok nechýba v rebríčku duo Zrebny & Frlajs, tentokrát si posvietili na „Typy frajerov vo vzťahu“. Silu YouTuberov v TOP 10 podčiarkujú populárny Expl0ited či MOMA, ale aj nováčikovia Nasklee či Klarisa.

Rebríčku slovenských hudobných videí žánrovo jednoznačne dominuje rap a hip-hop a potešujúce je tiež to, že až na dve výnimky sú v prvej desiatke zastúpené domáce produkcie.

Speváčka Sima je tento rok kráľovnou hudobného rebríčka. Prvú priečku jej priniesla spolupráca s Kalim na pesničke „Toto leto“.

Milým prekvapením je štvrté miesto kapely Hrdza s mladou speváčkou Luciou Gibarti, ktorej skladba Slovensko moje, otčina moja bola titulnou piesňou úspešnej slovenskej politickej drámy Sviňa.

Kompletný rebríček 10 najsledovanejších hudobných videí na slovenskom YouTube:

1. SIMA feat. KALI – Toto leto (prod. H0wdy & Gajlo) – SIMA official

2. 6IX9INE- GOOBA (Official Music Video) – Tekashi 6ix9ine

3. SEPAR – OG (Official Video) – DMS RECORDS

4. Hrdza – Slovensko moje, otčina moja (SVIŇA – titulná pieseň) – CinemArt SK

5. Future – Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake – FutureVEVO

6. Peter Bič Project – Stoj – PeterBicProjectVEVO

7. EGO – PUMPA feat. BEN CRISTOVAO x SIMA prod. TOMÁŠ GAJLÍK x BIIZA – PODZEMIE

8. Kontrafakt – Pocity feat. Sima (Official Video) – DONFANTASTICKYPESS

9. Nerieš – Ruka Na Volante |Official Video| – NeriesOfficial

10. Separ ft. Tina – Všetci za jedného (prod. Tomi Popovič) – DMS RECORDS