Takto bizarne vyzerá popový koncert v Severnej Kórei. Nikto sa nesmeje, hlavnou hviezdou je Kim Čong-un

Ak si predstavíme popový koncert, tak očakávame najmä mladých ľudí, ktorí sa zabávajú v rytme hudby. Keď sa ale takéto niečo má konať v Severnej Kórei, najuzavretejšej krajine sveta, je jasné, že aj koncert bude trochu „iný“.

Na záberoch, ktoré sa objavili na sociálnej sieti Reddit, môžeme vidieť krátke video označené ako popový koncert v Severnej Kórei. Video si všimol aj portál UNILAD.

Vodca je hlavný bod programu

Nie je jasné, kedy bolo video vyhotovené a či naozaj všetky popové koncerty v krajine prebiehajú takto, no je to dosť možné. Na záberoch vidíme účinkujúce, ktoré spievajú za sprievodu kapely v pozadí. Na veľkom projektore sa zobrazujú agentúrne zábery vodcu krajiny Kim Čong-una, pravdepodobne sa na nich nachádza v blízkosti posvätnej hory Paktusan, ktorá má byť miestom jeho narodenia (rovnako ako aj všetkých jeho predkov).

Zábava ako na pohrebe

Bizarné je aj publikum. Kým u južného suseda tejto diktátorskej krajiny sú koncerty K-popu plné mladých ľudí, tu na záberoch vidíme iba mužov, ktorí sú všetci odetí do vojenských uniforiem. Všetci tlieskajú do rytmu, nikto z nich sa nesmeje ani neprejavuje, že by sa zabával.

Mimochodom, v krajine je zakázané počúvanie K-popu, čo je juhokórejský pop. Pašovanie nahrávok do krajiny je zakázané a ich nájdenie u obyvateľov Severnej Kórey môže znamenať ten najvyšší trest. To sa, žiaľ, už aj udialo a niekoľkí ľudia už boli dokonca iba za počúvanie K-popu popravení.