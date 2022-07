Takmer nikto si to nevšimol, diváci sú v šoku. Tieto postavy zo Stranger Things hrali aj v Game of Thrones

V súčasnosti sa objavuje množstvo správ o detailoch zo seriálu Stranger Things, ktoré možno fanúšikovia prehliadli. Niekoľko divákov postrehlo ďalšiu zaujímavosť. Dve kľúčové postavy zo seriálu, ktorý láme rekordy v sledovanosti, sa objavili aj v seriáli Game of Thrones.

Dve postavy si zahrali aj v Game of Thrones

Zdá sa, že seriál Stranger Things fanúšikov tak skoro prekvapovať neprestane. Ako informuje portál Unilad, pozornému oku niekoľkých divákov neuniklo, že dve kľúčové postavy sa objavili nielen v Stranger Things, ale aj v seriáli Game of Thrones.

Matt Duffer, jeden z tvorcov seriálu ale hovorí, že tu podobnosť začína a aj končí.

O Josephovi Quinnovi, ktorý v Stranger Things stvárnil Eddieho Munsona, sme už písali. Postrehli ste ale, že v 7. sérii seriálu Game of Thrones si zahral aj postavu strážcu? Tom Wlaschiha si zas v Stranger Things zahral Enza, strážcu vo väzení, kde sa ocitol Hopper a v 2. sérii seriálu Game of Thrones stvárnil Jaqena H´ghara.

Tu akákoľvek podobnosť začína aj končí

Samozrejme, reakcie divákov na seba nenechali dlho čakať. Na Twitteri sa okamžite začali objavovať šokované komentáre. Niektorí tvrdia, že im tvár Enza prišla povedomá, nevedeli si však spomenúť, kde ho už predtým videli.

Aj Millie Bobby Brown ale v rozhovore pre The Wrap potvrdila, že tu akákoľvek podobnosť s Game of Thrones končí. Tvrdí, že Stranger Things nikdy nebudú brutálnou sériou. Myslí si, že bratia Dufferovci sú citliví ľudia, ktorí určite nechcú zbytočne vyvražďovať postavy.

V podcaste Happy Sad Confused sa Matt vyjadril, že ak by tvorcovia nechali zomrieť napríklad Mikea, bolo by to deprimujúce. To sa ale nestane, toto je totiž Hawkins, nie Westeros. Fanúšikovia si teda môžu vydýchnuť, môžu si byť istí, že žiadne masové likvidovanie postáv sa konať nebude.