Takmer 90 % fotografií je bez filtrov: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o Instagrame

Sociálna sieť Instagram v týchto dňoch oslavuje 10. výročie svojho zrodu. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli vám v nasledujúcom článku prezradiť zopár zaujímavých faktov, ktoré ste možno o jednej z najpopulárnejších platforiem doposiaľ ani nevedeli.

Aj keď samotný Instagram sa rozhodol osláviť svoje okrúhle narodeniny novou aktualizáciou so skrytou funkciou, my sme sa rozhodli pozrieť na to, aké úspechy táto sieť za dekádu svojej existencie dosiahla, na to, ako vlastne vznikla a na ďalšie informácie, ktoré jej bežní užívatelia v súvislosti s Instagramom možno ani nevnímajú.

Spočiatku nebola sociálnou sieťou

Pre mnohých to možno bude ozajstná novinka, no Instagram spočiatku nebol sociálnou sieťou, ale mobilnou aplikáciou na úpravu fotografií. Charakter sociálnej siete nadobudla až o pár rokov neskôr.

Instagram pritom na začiatku fungoval len ako aplikácia určená pre iPhony a v AppStore sa objavila 6. októbra 2010. Len za dva mesiace sa jej podarilo pokoriť rekord v počte 1 milióna užívateľov (pre porovnanie, Twitteru to trvalo 2 roky). V roku 2015 už Instagram využívalo viac ako 500 miliónov užívateľov. Po desiatich rokoch na trhu túto sociálnu sieť využíva každý mesiac viac ako miliarda aktívnych užívateľov.

Nechýbalo veľa a volal by sa inak

Za vývojom prvej aplikácie stála dvojica vývojárov – Kevin Systrom a Mike Krieger. Tí chceli najskôr svoj projekt pomenovať Burbn s cieľom vytvoriť aplikáciu, ktorá bude schopná zaregistrovať užívateľov na rôznych miestach na svete a zazdieľať ich polohu na internete. Potom si ale dvojica mladíkov uvedomila, že to až príliš pripomína sieť Foursquare, preto sa rozhodli, že vyrobia aplikáciu umožňujúcu úpravu a zdieľanie fotografií. Premenovali Burbn na Instagram a hit bol na svete. Mimochodom, názov sociálnej siete vznikol spomením slov „instant camera“ a „telegram“.

Prvé fotografie

Vôbec prvý príspevok na Instagrame sa ocitol ešte dávno predtým, než vôbec bola aplikácia zverejnená v AppStore. Išlo o fotografiu South Beach Harbor na ulici Pier 38, ktorú zhotovil a zazdieľal Krieger 16. júla o 17:26. O pár hodín na to prvý príspevok na Instagram zavesil aj jeho kolega. Išlo o fotografiu chodidla jeho priateľky a psa.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame test Príspevok, ktorý zdieľa Kevin Systrom (@kevin), 16 Júl 2010 o 2:24 PDT

Hviezdy Instagramu

Od počiatkov sa však Instagram v mnohom zmenil, aj keď podstata zostala zachovaná – zdieľanie zážitkov a zbieranie fanúšikov a srdiečok. Čo sa týka fanúšikov, tak aj tu existujú rekordmani.

Medzi Top 10 najsledovanejšie profily patria tieto: Instagram (367 miliónov)

Cristiano Ronaldo (238 miliónov)

Ariana Grande (203 miliónov)

Dwayne „The Rock“ Joohnson (199 miliónov)

Kylie Jenner (196 miliónov)

Selena Gomez (194 miliónov)

Kim Kardashian (189 miliónov)

Lionel Messi (167 miliónov)

Beyoncé (154 miliónov)

Justin Bieber (167 miliónov)

Medzi najobľúbenejšie značky na instagrame patria National Geographic, Nike, NBA, Chanel, Louis Vuitton, Adidas, Starbucks a GoPro.

Najpopulárnejší Slováci na Instagrame

Svojich najobľúbenejších influencerov má aj slovenské publikum. Rebríček zostavil magazín Forbes na základe dát, ktoré získala spoločnosť GroupM. V dvadsiatke sa ocitlo mnoho známych aj menej známych mien. Nájdete ich v našom staršom článku.

Najviac láka ženy

Instagram je tak populárny, že šesť z desiatich dospelých užívateľov má na tejto sociálnej sieti vytvorený aktívny účet. Najväčšiu popularitu má medzi ženami – až 56,3 % užívateľov je ženského pohlavia, zvyšných 43,7 % je mužov. O jej popularite svedčí aj fakt, že jej patrí 6. miesto v rebríčku najpopulárnejších sociálnych sietí na svete.

Platforma na dobre platenú brigádu

Instagram je nepochybne domovom a rajom pre influencerov. Zaujímalo vás niekedy, koľko sa tu dá zarobiť? Nuž, skutočne nie málo. Tí najmenší influenceri (nano-influencers), ktorí majú od 500 do 5-tisíc sledovateľov, dokážu v priemere zarobiť zhruba 114 dolárov za nahratie videopríspevku na svoj profil. Za obyčajnú fotku si môžu prilepšiť v priemere o 100 dolárov, za 15-sekundový príbeh si zarobia 43 dolárov.

Lepšie zárobky generujú tí skúsenejší influenceri s 30- až 500-tisíc followermi, ktorí za video zinkasujú od 775 dolárov, za fotografiu 507 dolárov a za príbeh 210 dolárov. Samozrejme, tieto sumy môžu vyzerať celkom inak v závislosti od prestíže mena, ktoré sa ovplyvňovaním verejnosti na sociálnych sieťach živí. A napokon, iné je to na Slovensku a ostatných trhoch v zahraničí.

Najviac lajkov má stále vajce

Užívatelia na Instagrame odovzdajú na jednotlivé príspevky denne viac ako 4,2 miliardy srdiečok. Za rovnaký čas pribudne na sociálnej sieti viac ako 100 miliónov nových príspevkov rôznej tematiky. Najviac lajkov má však doposiaľ aj tak fotografia obyčajného vajíčka. Celkovo sa táto fotografia páčila (v čase písania článku) 54 849 780 užívateľom. Zverejnená bola 4. januára 2019 a počet srdiečok neustále pribúda. A, áno, fotografia bola zdieľaná s cieľom tento rekord získať.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Eugene | #EggGang (@world_record_egg), 4 Jan 2019 o 9:05 PST

Príspevok bez hashtagu na Instagram nepatrí

Instagram bez hashtagov by bol ako … tu nech si každý doplní to svoje. Obľúbená sociálna sieť vedie štatistiky o všeličom a najpoužívanejšími hashtagmi je táto pätica slov – #Love, #Instagood, #Photooftheday, #Fashion a #beautiful. Predpokladáme, že výrazy prekladať netreba

Väčšina fotiek je bez filtrov.

Na záver sa ešte vrátime k začiatkom Instagramu alebo lepšie povedané k tomu, na čo bol určený, teda k fotografiám, filtrom a zdieľaniu. Prekvapivo totiž až 89,5 % všetkých zdieľaných fotografií je bez filtrov. Tento údaj je však mierne skreslený, keďže sa berie do úvahy, že pri ich nahrávaní neboli využité žiadne z filtrov, ktoré ponúka Instagram.

Ak sa už ale filtre používajú, tak najpoužívanejším z nich je filter s názvom Clarendon. Za ním nasledujú Juno, Ludwig, Lark a Gingham.