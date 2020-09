Janka sa stala TOP influencerom roka: Keď som si založila Instagram, nikto netušil, že to môže byť profesia

„S vekom sa vraciam k jednoduchosti, ale basic outfity v podobe čiernobielej u mňa nenájdete. To je na mňa až príliš veľká nuda,” hovorí o svojom šatníku známa influencerka Janatini.

Magazín Forbes uverejnil rebríček najlepších influencerov za rok 2020. Prvú priečku obsadila Jana Tomas, ktorú poznajú mnohí pod pseudonymom Janatini. Najdôležitejším faktorom, ktorý rozhodol o víťazovi, nebol počet sledovateľov, ale celkový vplyv na publikum.

V rozhovore sa dozviete: odkiaľ čerpá inšpiráciu

prečo sú podľa nej Slováci v móde opatrní

ktoré obchody odporúča navštíviť, ak chcete podporiť udržateľnú módu

prečo bola prekvapená, keď sa stala top influencerkou

Blog Janatini ste založili v roku 2012. Prečo ste sa rozhodli vydať sa touto cestou?

Založila som ho pár mesiacov po tom, ako som sa vrátila po desiatich rokoch z Ázie. Považovala som to za vhodnú platformu pre moje kreatívne nápady a vlastné outfity. Rovnako mi slúžil na sebarealizáciu, kým som si hľadala prácu. Vďaka nemu som si ju aj našla a stala som sa kostýmovou výtvarníčkou v seriáli Panelák. V súčasnosti ho využívam najmä ako portfólio mojej práce.

V rozhovore pre Forbes ste tvrdili, že prvým príspevkom, ktorý ste uverejnili, bol určite váš outfit. Chceli ste sa pôvodne venovať len móde?

Janatini bol donedávna čisto módny blog. V roku 2019 sa jemne preklopil do lifestylu, no stále je jeho primárnou zložkou móda. Predsa len, v módnom biznise sa pohybujem už 25 rokov. Móda je mojou súčasťou a asi aj navždy bude.

V roku 2013 ste si založili účet na Instagrame a v súčasnosti máte takmer 50-tisíc sledovateľov. Kedy ste zaznamenali najväčší nárast fanúšikov?

Môj instagramový účet zaznamenal najväčší rast zhruba pred tromi rokmi. Čísla však rastú rozdielne. Záleží od toho, kde sa práve nachádzam a aké aktivity vykonávam.

V minulosti ste pracovali ako modelka. Mnohí, ktorí pracujú v módnom priemysle tvrdia, že nie je udržateľný. Ako to vnímate vy?

V čase, keď som sa venovala modelingu, slovo udržateľnosť v móde ešte neexistovalo. Skloňovať sa začalo len pár rokov dozadu, no je to téma, o ktorej treba hovoriť. Fast fashion má katastrofálny dopad nielen na životné prostredie. Ľudí treba neustále vzdelávať.

Aký je podľa vás najlepší spôsob vzdelávania na túto tému?

Podstatné je zvoliť taký spôsob edukácie, ktorý nie je útočný, ani agresívny. Ukazovať prstom dokáže každý. Zmeny sa neudejú zo dňa na deň, rovnako ich aj ja implementujem pomaly.

Nakupovanie v second handoch je veľmi dobrým spôsobom, ako začať s udržateľnosťou. Zvyknete niekedy darovať nepotrebné oblečenie do „sekáču?“

Áno, buď ich odnesiem tam, alebo robievam bazár svojich vecí.

Ktorí dizajnéri alebo značky sú vašimi favoritmi a odporučili by ste ich návštevu?

Najudržateľnejším spôsobom nakupovania sú second handy. V obchodoch ako Textile house alebo NOSENE nuda rozhodne nehrozí.

Mojimi ďalšími favoritmi sú Drobne store v Bratislave, tam majú skvelý výber lokálnych dizajnérov. To isté platí o Slo-Cz v Košiciach. Tí majú naozaj veľký výber lokálnych značiek. Medzi moje top patria Novesta, Jeej dizajn či Dorfsheep. Trace collective stojí tiež za pozretie. Za založením značky stojí slovensko-anglické duo a ponúkajú udržateľné a nadčasové veci.

Nakoniec, aj ja som pred pár dňami preklopila Janatini do lifestylového brandu. Nájdete tam veci do bytu, ale i pohodlné oblečenie vyrábané na Slovensku.

Prezradili ste, že inšpiráciu čerpáte najmä zo zahraničia, pretože doma nemáte nové podnety. Prečo?

Žila som približne 12 rokov v zahraničí, v mestách ako Šanghaj, Hongkong a Tokio. Je teda logické, že moje nároky na podnety sú niekde inde než pre niekoho, kto žil celý život na Slovensku. Veľmi rada sa však vraciam po inšpiráciu i do New Yorku.

Slováci a Slovenky sú v móde viac-menej konzervatívni a boja sa experimentovania. Prečo si myslíte, že to tak je?

Pramení to z našej minulosti. Vtedy bolo experimentovanie považované za akúsi nedovolenú revoltu. Ľudia stále dbajú na názor iných a boja sa experimentovať. Aj keď musím povedať, že od roku, kedy som sa vrátila, sa toho dosť zmenilo.

A ako ste na tom vy, ste zástankyňou jednoduchosti alebo rada experimentujete?

S vekom sa vraciam k jednoduchosti, ale basic outfity v podobe čiernobielej u mňa nenájdete. To je na mňa až príliš veľká nuda.

Plánovali ste si vytvoriť Instagram so zámerom, že sa stanete influencerkou?

Určite nie. V roku 2013, keď som si Instagram založila, tento pojem ešte neexistoval a nikto vtedy ešte netušil, že „influencer“ bude aj profesia. Človek sa stane influencerom, keď má určité publikum, ktoré vie svojimi názormi ovplyvňovať. Úprimne, neviem, kedy presne nastal u mňa tento bod, pretože stať sa jedným z nich nebolo nikdy mojím cieľom.

V súčasnosti pracujete na novom projekte, ktorý pozostáva z vytvorenia vlastnej lifestylovej značky. Na čo sa môžeme tešiť?

Projekt je už vonku. Zatiaľ je len na Instagrame @byjanatini, avšak čoskoro bude aj e-shop. Idea značky je postavená na vyvolaní príjemných pocitov a atmosféry, či už pomocou vecí, ktoré máme na sebe, alebo vecí okolo nás.

V roku 2019 ste sa stali držiteľkou cien Superfeed a Najlepší obsah v kategórii Móda. Obidve ocenenia ste získali v rámci súťaže Superbloger 2019. Pred pár dňami vás Forbes označil za Kráľovnú internetu a rovnako aj Top influencerku. V čom podľa vás spočíva váš úspech?

Neviem to s istotou povedať, ale zrejme konzistentosť a kvalita contentu (obsah, ktorý sa objavuje na sociálnych sieťach – pozn. red.) mali na tom veľký podiel. Pomalé budovanie kvalitného publika a vzťahu s ním je zárukou, že vám ľudia fandia a radi vyjadria podporu práve v súťažiach, kde majú právo rozhodovať. To sa stalo pri ocenení za najlepší instagramový feed roka 2019.

Aký ste mali pocit, keď ste zistili, že vás označili za top influencerku?

Bolo to pre mňa obrovské prekvapenie, nakoľko minulý rok som sa do rebríčka vôbec nedostala.

Vaše fotografie hrajú farbami, dokonale spolu ladia i naaranžované objekty na nich pôsobia vyvážene a harmonicky. Kto vás najčastejšie fotografuje a aké zariadenie využívate?

Je to rôzne. Na cestách s kamošmi blogermi sa fotíme navzájom, streetstyle v uliciach Bratislavy mi fotí fotograf Peter Frolo a na posledný výlet na Santorini so mnou išla fotografka Zuzana Gavulová. S ňou sme si neskutočne sadli. Art direkciu a edit si však robím sama, preto fotografie pôsobia zladene a harmonicky, aj keď ich zhotovia rôzni ľudia. Všetci fotíme na fotoaparáty Canon, no niekedy využívam aj svoj Samsung, ktorý to občas dokáže lepšie ako samotný fotoaparát.

Ste módna stylistka a kostýmová výtvarníčka. V prípade, že by ste sa chceli živiť len Instagramom, uživilo by vás to?

Momentálne určite áno, ale túto cestu si nevolím. Živím sa aj ako content creator pre iné značky a občas ako módny stylista. Teraz sa však budem venovať budovaniu svojho lifestylového brandu Janatini.