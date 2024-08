Takéto niečo v Zámene manželiek ešte nebolo. Ľudia sú pobúrení z mamičky, ktorá pred deťmi zamyká chladničku

Ak ide o relácie, od ktorých môžete čakať čokoľvek, Výměna manželek, alebo teda po slovensky Zámena manželiek, rozhodne patrí do tejto kategórie.

Reality šou, v ktorej si dve ženy (a niekedy výnimočne muži) vymenia svoje domácnosti na desať dní, beží na televíznych obrazovkách už roky. Kedysi sa vysielala aj slovenská verzia, dnes je populárna najmä tá česká, ktorú si diváci môžu pozrieť na viacerých kanáloch a tiež na VOYO. Mnohokrát sa tak stane, že sú obe národy svedkami naozaj bizarných situácií.

Zamyká chladničku

Najnovšie TV Nova odvysielala epizódu, v ktorej sa vymenili Renata a Katka. Renata pritom mala u Katky doma veľa práce, aby udržala domácnosť v čistote a poriadku a nik ju nepripravil na podmienky, v ktorých táto rodina žije. Najväčší šok však nastal, keď uvidela chladničku.

„Prečo je u vás na chladničke kladka?“ spýtala sa Renata Katky po skončení výmeny, ako vidieť v ukážke. V nej tiež vidieť manžela, ktorý vysvetľuje, že sa chladnička zamyká kvôli ich synovi.

Diváci ostali v šoku

Fotografia zamknutej chladničky nakoniec skončila aj na sociálnej sieti a diváci sa neváhali k tomuto bizarnému opatreniu vyjadriť. TV Nova sa ich v príspevku spýtala, čo si myslia o zamykaní chladničky pred deťmi a pohoršení diváci hneď vysvetlili, že to nie je normálne.

„Tak nikdy by som nezamkla chladničku. Nech si deti berú, čo chcú,“ odpovedala pohoršená diváčka a ďalšia sa hneď pridala: „No to snáď nie je normálne zamknúť chladničku, keď majú deti, aby náhodou nezjedli viac. Môžu byť radi, že ich deti jedia. Niekde to musia do tých detí tlačiť, keďže nechcú jesť. Nemám na to slov. Je to smutné.“

„Nikdy by som pred mojimi deťmi nezamkol chladničku. Som vždy šťastný, keď vidím moje deti jesť,“ pridal sa otecko. „Chudáci deti. Toto by som nikdy neurobila,“ píše zas mamička.

Našli sa však aj takí, ktorí sa snažili ich situáciu pochopiť. „Nekritizuje, ak je početná rodina, čo neviem, nečítala som to, a mama má odložené potraviny na jedlo a má to vypočítané, kedy čo bude variť a načo tie potraviny sú, a deti jej to berú, tak sa tu nepohoršujte nad zámkom. Za mňa je to okej, pokiaľ deti nerešpektujú, že je v domácnosti viacej krkov,“ vysvetlila komentujúca.

„Nie každá rodina má neobmedzený rozpočet. Treba si uvedomiť, že možno žijú na „denný“ finančný prídel,“ súhlasila ďalšia.