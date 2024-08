Adela Vinczeová odhalila zákulisie šou Trochu inak. Moderuje ju už 12 rokov, no jedna vec v nej stále vyvoláva pochybnosti

Na obrazovkách je už desiatky rokov a viac než desať moderuje svoju vlastnú šou, kam si pozýva rôznych hostí. Na tých má vždy obmedzený čas, z ktorého musí vyťažiť čo najviac.

Moderátorka Adela Vinczeová je vo svojom odbore profíčkou, čo dokazuje fakt, že sa so svojimi hosťami dokáže porozprávať na akúkoľvek tému. Nepozýva si totiž do štúdia šou Trochu inak s Adelou len umelcov, ale tiež ľudí, ktorí sa venujú zaujímavým činnostiam, ako napríklad genetike, vzťahom, etikete či športu.

Niekedy má pochybnosti

Daniela Matušková ponúkla ľudom možnosť nahliadnuť do zákulisia tejto úspešnej šou. Na sociálnej sieti zverejnila video zákulisia zo svojho uhla pohľadu a ako Adelina kamarátka ukázala Adelu tak, ako ju ľudia nepoznajú. Priznala totiž aj to, čo je pre ňu aj po všetkých tých rokoch najväčšou výzvou.

„Vitajte v zákulisí programu Trochu inak, ktorý je takou mojou srdcovkou. Robíme ho už, myslím že dvanásty rok. Robíme, znamená s takým menším tímom,“ povedala Adela na úvod.

„Mám túto reláciu rada, napriek tomu, že niekedy je príprava únavná, pretože sa musím na jedno natáčanie pripraviť na dve časti, to znamená šesť rôznych hostí. S každým sa rozprávam vyše pol hodiny a potrebujem do tej pol hodiny natlačiť alebo vydestilovať do nej to najzaujímavejšie z príbehu, profesie alebo témy, ktorú ten hosť prináša. Niekedy potom o sebe pochybujem, či sa mi to podarilo,“ prezradila moderátorka.

V jej relácii sa totiž striedajú rôzne témy od tých závažnejších po tie úsmevné, pri ktorých sa človek nasmeje. Vysvetlila: „Niekedy sú tie rozhovory úplne žiarivé a napĺňajú ma úplnou radosťou a niekedy ma napĺňajú pochybnosťou, či som to zvládla správne. Ale vždy sa všetko deje, ako má a som vďačná, že táto relácia otvára, myslím si, že mysle a trošku aj duše, lebo to dnes potrebujeme a dokonca aj mne už upratala niekoľko predsudkov.“