Takéto niečo, len tak neuvidíte: Slnko zo seba vytrysklo masívny plazmový vodopád. Bol veľký ako 8 zemegúľ

Snímka, ktorú urobil astrofotograf Eduardo Schaberger Poupeau 9. marca ukazuje neuveriteľný výron plazmy vystrelený do výšky asi 100-tisíc kilometrov.

Vodopád veľký ako 8 Zemí

To je pre predstavu výška aká by vznikla, ak by sme na seba uložili až 8 Zemegúľ, uvádza Science Alert. Na záberoch sa zdá, že plazma sa kaskádovito vracia naspäť, čo dáva javu prívlastok „vodopád“.

„Na mojej obrazovke to vyzeralo, ako keby stovky vlákien plazmy kvapkali po stene. Ostal som bez slov,“ povedal Poupeau pre Space weather.

Jedinečný úkaz na póloch

Podľa vedcov bol tento „vodopád“ neuveriteľne rýchly a plazma padala rýchlosťou 36-tisíc kilometrov za hodinu, uvádza Space. Tieto štruktúry sa oficiálne nazývajú polárne koruny a sú ekvivalentom polárnych žiar na Zemi. Sú to v podstate protuberancie, ale keď sa vyskytujú v blízkosti pólov Slnka ako teraz, magnetické polia sú také silné, že namiesto toho, aby plazma zo slnka unikla do vesmíru, tak padá ako vodopád naspäť na Slnko.

Slnko je v tomto období mimoriadne „živé“, keďže sa blíži k maximu svojej aktivity. To sa predpokladá na júl 2025 a je predpoklad, že do tej doby bude Slnko ešte viac aktívne. Po tomto dátume by sa malo začať „upokojovať“ kým dosiahne minimum a potom opäť o približne 11 rokov dôjde do svojho maxima.