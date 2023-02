Zo Slnka sa odtrhla jedna jeho časť a vytvorila vír. Vedci niečo také ešte nikdy nepozorovali

Napriek tomu, že Slnko je všadeprítomnou a životne dôležitou súčasťou našej časti vesmíru, je toho ešte veľa, čo o ňom nevieme. A teraz urobilo niečo, čo je rozhodne zvláštne.

Materiál z vlákna vyvrhnutej plazmy, čo nastalo po erupcii z povrchu Slnka, sa odtrhol a zdalo sa, že nad severným pólom vytvoril vír, informuje portál Science Alert.

Slnko je bujaré

Bude potrebná ďalšia analýza toho, čo sa v skutočnosti stalo, no samotní vedci tvrdia, že nič podobné ešte nevideli — a aj samotné zábery sú nepochybne veľkolepé.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun’s atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 2, 2023

Slnečné erupcie nie sú neočakávané. Naša hviezda zintenzívňuje svoju aktivitu. Tento rok každý deň na nej vedci zaznamenali nejakú erupciu tried X a M, čo sú najväčšie a druhé najväčšie slnečné erupcie.

Nie je to nič, čo by nás malo znepokojovať. Slnko podstupuje cykly aktivity každých 11 rokov, od relatívneho pokoja až po bujaré obdobia, ako sú aj teraz. Tieto cykly sa zhodujú tiež s prepólovaním, teda výmenou magnetického poľa Slnka

Jav, ktorý sme ešte nevideli

Sme na vrchole slnečného maxima. Keďže je Slnko také záhadné, je ťažké predpovedať, kedy k prepólovaniu dôjde. Vedci ho už predpovedajú dlhšiu dobu, odkedy Slnko začalo s výraznou aktivitou. Avšak slnečná aktivita prekračuje očakávania.

Yes, an amazing vortex motion in Sun’s north polar region. This animation is made of combined AIA 171 Å + 304 Å images, showing the dynamic cool material in the background corona. https://t.co/OApfBUL9qf pic.twitter.com/ID4TYIw23p — Halo CME (@halocme) February 3, 2023

A to nás privádza aj k podivnému javu, ktorý sa udial na začiatku tohto mesiaca. Čo vedci vedia, je, že 2. februára nastala slnečná protuberancia, čo je erupcia jasného vlákna plazmy.

More observations of the #SolarPolarVortex reveal it took roughly 8 hours for material to circumnavigate the pole at approximately 60° latitude. This means an upper bound in the estimation of horizontal wind speed in this event is 96 kilometers per second or 60 miles a second! pic.twitter.com/EpHhwdLeDs — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 4, 2023

To, čo sa dialo potom, ale bolo zvláštne. Zdalo sa, že slnečný materiál sa odtrhol a okolo pólu obehol okolo 60 stupňov počas približne 8 hodín rýchlosťou asi 96 kilometrov za sekundu.

Fyzik Scott McIntosh z amerického Národného centra pre výskum atmosféry, ktorý sa už desaťročia venuje pozorovaniu Slnka a snaží sa pochopiť jeho cykly, uviedol pre Space.com, že nikdy nevidel „vír“ ako tento. Na viac informácií si budeme musieť počkať, keď vedci zanalyzujú údaje získané z desiatok slnečných observatórií. No už teraz je jasné, že ich zistenia budú fascinujúce.