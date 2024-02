Masívna slnečná erupcia spôsobila na Zemi starosti: Uvoľnil sa mohutný oblak a stala sa jedna vec

V pondelok došlo k slnečnej erupcii, ktorá mala za následok rádiové výpadky na Zemi počas utorka, uvádza web Space. Uvoľnil sa pritom mohutný oblak nabitých častíc a horúca plazma pritom vystrelila rýchlosťou 400 km/s.

Výpadky prúdu sa objavili v Austrálii a Južnej Ázii. Ako uvádza Mail Online, vyrušilo to aj námorníkov. Výpadky rádiového signálu o tejto frekvencii však môžu narobiť šarapatu aj v letectve.

Stredne silná erupcia

Slnečné erupcie sa delia do viacerých tried, pričom až tri majú vplyv na život na našej planéte. Označujú sa ako C, M, X. Závisia od intenzity, pričom C sú najslabšie a X najsilnejšie. Pri nich hrozia celosvetové výpadky rádiového signálu. V tomto prípade išlo o erupciu triedy M, teda strednej kategórie.

Slnko v decembri explodovalo najsilnejšie za posledné roky

Slnečných erupcií bolo za posledné obdobie hneď niekoľko. Ešte koncom minulého roka sme vás informovali o tom, že Slnko explodovalo najsilnejšie za posledné roky.

Aktívna časť slnečných škvŕn s názvom AR 3514 explodovala, a to pravdepodobne najintenzívnejším spôsobom, ako vôbec naša hviezda dokáže. Niečo takéto na Slnku zaznamenali vedci naposledy v septembri 2017.

Slnko sa totiž vo svojom 11-ročnom cykle blíži k maximu, pričom vrchol nastane v roku 2025, potom by sa jeho aktivita mala zmierňovať.