Takáto štíhla ešte nebola. Všetci sa sústredili na Darinu zmenenú tvár, teraz ich donútila presunúť pozornosť inam

Vzhľad Dary Rolins sa neustále rieši posledných pár mesiacov. Vo februári totiž unikli jej zábery z estetickej kliniky, kde podstúpila hneď niekoľko zákrokov. Jej tvár sa výrazne zmenila a ľudia tak presne vedeli, čo si na nej všímať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sme vás nedávno informovali v článku, Dara Rolins zverejnila netradičnú fotografiu, na ktorej je upravená na spoločenskej udalosti a hoci sama vysvetlila, že jej hovoria, že by takto mala vyzerať častejšie, keďže jej to pristane, ľudia nesúhlasili. Písali jej, že vyzerá neprirodzene, príliš sa leskne a dokonca ju obvinili, že nosí parochňu. Teraz sa však rozhodla odviesť pozornosť zo svojej tváre na svoj pás a vyzerá to tak, že sa jej to podarilo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Kritizujú na nej všetko

V minulosti sa už Dara rozhodla predviesť svoju postavu, no nie vždy to skončilo najlepšie. Raz ju dokonca obvinili, že si ploché bruško upravila vo Photoshope, ako sme vás informovali v článku. Neskôr sa zas rozhodla ukázať svoje krivky v plavkách na fotke, ktorú môžete vidieť nižšie. Aj pre ňu sa dočkala kritiky.

Ako sme vtedy písali v článku, hoci nik nemohol povedať krivé slovo na Darinu bezchybnú postavu, ľudia si aj tak našli dôvod, prečo ju skritizovať. Písali jej totiž, že je nevhodné, aby sa takto prezentovala na sociálnych sieťach a niektorí dokonca zašli tak ďaleko, že jej odkázali, že je na to už stará.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Teraz Dara ukázala svoju postavu iným spôsobom, upozorňujúc na svoj štíhly driek a vyzerá to tak, že konečne v očiach svojich fanúšikov spravila krok správnym smerom.

Konečne sa dočkala pochvaly