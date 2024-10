Čakala pochvalu, no dočkala sa len kritiky. Speváčku Daru Rolins ľudia poriadne skritizovali, vypichli niekoľko detailov

Je to pár mesiacov, odkedy unikli fotografie Dary Rolins z estetickej kliniky, ako sme vás informovali v článku, čím sa potvrdilo, že jej vzhľad nie je prirodzený. Daný plastický chirurg vtedy aj bez okolkov vymenoval všetky zákroky, ktoré u neho speváčka podstúpila a ľudia tak presne zistili, čo si nechala upraviť a nemohla nič zatajiť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Po úniku týchto záberov sa speváčka na istý čas odmlčala. Keď sa však po dvoch mesiacoch opäť ukázala na sociálnych sieťach, ľudia nemohli uveriť vlastným očiam. Ako sme vás vtedy informovali v článku, odkázali Dare, že ju nespoznávajú a pýtali sa jej, čo sa jej stalo s tvárou. Teraz sa situácia opäť zopakovala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Spustila sa vlna kritiky

„Ako sa hovorí, toto foto si sem odložím. Totiž… nielen vy, ale aj ja vidím seba samu v sukni, takto elegantnú vlastne zriedka. Áno, viem…“mala by si tak chodiť častejšie, pristane ti to“… Ako každej žene. V našej moci je totiž brať mužom dych. A je na každej z nás, ako často a akým spôsobom. Každá máme svoj štýl, ktorý nás definuje. Ten môj nie sú práve šaty a vysoké podpätky, aj keď viem, že chodiť tak častejšie by určite ocenil aj môj muž,“ napísala Dara do popisu fotografie, na ktorej je oblečená primerane spoločenskej udalosti.

Hoci sa Dara viac-menej sama v popise pochválila, keďže skonštatovala, že by takto elegantná a upravená mala chodiť častejšie, keďže jej ľudia hovoria, že jej to takto pristane, rovnaké slová nedostala v komentároch k tejto fotografii. Práve naopak.

„Tá tvár. Nemôžem si na to zvyknúť. Veď ste boli taká krásna,“ odkázala jej fanúšička. Ďalšia rovno skonštatovala: „Dara vyzerá stále horšie a horšie.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Mnohí zároveň obviňovali Daru z toho, že sa bojí starnutia, no toto rozhodne nie je spôsob, ako to riešiť. Jedna žena napríklad odkázala: „To je tak, keď sa nevie starnúť a chce sa stále vyzerať na 30 a ono sa to nepodarí, takže sa vyzerá na 60.“

„Každý plastický chirurg vie, že žiadnej žene nepomôže lifting. Jej pravý vek vždy prezradia oči a Dara podľa očí vyzerá na 60 rokov,“ zhodnotila ďalšia.

Známu speváčku ľudia navyše začali prirovnávať k mnohým iným celebritám, ktorých vzhľad výrazne pozmenili plastické operácie a iné estetické zákroky. „Vosková figurína Michael Jackson v blond prevedení. Hrôza po tom zákroku. Škoda,“ skonštatovala komentujúca.

„Podobáš sa teraz na Michaela Jacksona,“ súhlasila s jej názorom iná.

Tretia ju zas prirovnala k známej herečke. Napísala: „Dara je ikona, no začína sa mi podobať na bezmimickú Nicole Kidman.“

Vypichli konkrétne detaily