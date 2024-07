Dara Rolins zverejnila fotografiu v plavkách a opäť čelí kritike. Neuveríte, prečo sa do nej ľudia nezmyselne pustili

Obľúbená speváčka Dara Rolins opäť čelí nevhodnej kritike. Na svojich sociálnych sieťach zverejnila fotografiu v plavkách a predviedla tak perfektnú postavu, ktorú jej môžu mnohí ľudia závidieť. Nevyhla sa však nevhodným komentárom, pričom jej ľudia vyčítajú jednu vec. Zašlo to tak ďaleko, že sa vyjadrila dokonca aj Andrea Verešová.

Dara Rolins v poslednom čase čelila väčšej miere kritiky, na akú je zvyknutá. Ako známa osobnosť je možno zvyknutá na to, že ľudia neustále riešia jej vzhľad, na druhej strane sú to však často zbytočné poznámky, ktoré sú pritiahnuté za vlasy. Kým nedávno sa do nej ľudia obuli preto, ako vyzerá po estetickom zákroku, teraz im prekáža to, že ukazuje svoju postavu.

Postavu jej môžu závidieť

Dara sa pritom skutočne nemá za čo hanbiť. 51-ročná speváčka sa o svoju postavu stará a zdravý životný štýl jej jednoznačne nie je cudzí. To, akú má postavu, jej môžu závidieť mnohé mladšie ročníky. Keď teraz zverejnila fotografie v plavkách, ľudia sa nepustili do komentovania jej postavy, ale toho, že v jej veku by už nemala takéto snímky zverejňovať.

Ostré komentáre

„Chúďa Dara… Nevie ako zaujať, tak sa len stále obnažuje. Keby ste boli dáma a mali by ste úroveň, tak toto nerobíte… Treba si brať príklad z takej Celine Dion. To je pani speváčka a nikdy toto nerobila. A prečo? Lebo má úroveň.“ „Dara, ste inšpiratívna, krásna a ikona. Ste moja veková kategória, a teda môžem posúdiť. Ale ak vás môžem o niečo poprosiť… Nezhadzujte sa lacnými postami.“

„Aj keby je telo pekné, nechala by som fotenie v plavkách šestnásťročným dievčatám. V päťdesiatke to fakt nemáte za potreby.“ Mnohí dokonca poznamenali, že by v jej veku nemala nosiť dvojdielne plavky.

