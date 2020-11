Tá o torte či tá, v ktorej Rachel chodila s Russom: Vybrali sme 10 najhorších epizód sitkomu Priatelia

Sitkom Priatelia (Friends) patrí nepochybne medzi najkultovejšie diela televíznej zábavy. Dodnes má svoju stabilnú základňu fanúšikov, vyhral množstvo prestížnych ocenení a o jeho návrate na televízne obrazovky v nových epizódach snívajú diváci od jeho konca v roku 2004. Aj tak vydarený a obľúbený sitkom, akým boli Priatelia, však mal aj svoje slabé stránky.

Za desať rokov vysielania Priateľov vzniklo dovedna 236 epizód, ktoré mali rozdielnu sledovanosť a aj odlišnú kvalitu. Na tom sa zrejme zhodneme všetci. No aj keď väčšina zo spomínaného počtu epizód bola zábavná a dodnes nás dokáže rozosmiať, priznať tiež musíme, že niektoré tvorcom skrátka nevyšli.

Ktoré sú tie najnevydarenejšie epizódy seriálu Priatelia? Vybrali sme desiatku tých najhorších epizód, ktoré nám tvorcovia počas desiatich sérií ponúkli, keďže nie vždy platí, že scenáristi majú len tie najlepšie nápady.

S04E21 – The One with the Invitation

Náš výber začíname azda najslabšou epizódou nielen podľa nás, ale aj podľa návštevníkov webu IMDb. Tí jej v hodnoteniach udelili „len“ 7,2 bodov z možných 10. Verní fanúšikovia vedia, o čo v nej ide.

Je to spomienková epizóda, ktorá sumarizuje vzťah Rachel a Rossa, ktorý sa nevie rozhodnúť, či ju má alebo nemá pozvať na svoju svadbu s Emily. Celá epizóda tak prakticky neponúkne nič nové, len sumár ich vzťahu, ktorý bol ako na hojdačke. Jasné, diváci sa radi zasmejú na tom, čo už videli, prakticky ale dej nijako nerozvinula a patrí medzi celkovo najslabšie celého seriálu. Paradoxom zostáva, že tvorcovia sa pri tejto epizóde nijako nepoučili a podobne ladené spomienkové epizódy, ktoré len sumarizovali predchádzajúci dej, ponúkli aj v ďalších sériách.

S07E21 – The One with the Vows

Spomienkovú epizódu na svoj vzťah dostali aj Chandler s Monicou. Tú sme dostali pri príležitosti ich blížiacej sa svadby.

Celá časť je koncipovaná ako spomienka z dôvodu, že Monica a Chandler si píšu svoje svadobné sľuby. Skupina žien a mužov sedí spolu sama a premýšľajú, čo z ich minulosti do sľubov zakomponovať. Opäť sa však v epizóde absolútne nič nedeje a je pre celý dej absolútne zbytočná.

S08E07 – The One with the Stain

Ďalšou epizódou, v ktorej tvorcovia predviedli akútny nedostatok nových a originálnych nápadov, bola tá, v ktorej Chandler zaplatil profesionálnej upratovačke, aby Monice pomohla s domácnosťou. Tá ju však obviní z toho, že jej ukradla rifle.

Tvorcovia v tejto epizóde nevyužili potenciál celkovej zápletky, ktorá sa núkala vzhľadom na to, že cudzia žena naruší prirodzené prostredie gazdinky, ktorou je vždy vo všetkých ohľadoch práve Monica. Celé to stojí (a padá) na pár vydarených vtipoch, inak je ale táto časť veľmi ľahko zabudnuteľná.

S01E22 – The One with the Ick Factor

Ak rozprávame o ľahko zabudnuteľných epizódach, tak presne takou je aj jedna z posledných častí úvodnej prvej série sitkomu. Spomína si vôbec ešte niekto na to, ako Monica randila s mladým zajačikom, ktorý jej klamal o svojom veku a v skutočnosti bol stredoškolákom? Veru, ani my nie.

S01E20 – The One with the Evil Orthodontist

Krokom vedľa zo strany tvorcov bola aj dejová linka, v ktorej Rachel začala opäť randiť so svojím bývalým Barrym. Áno, tým Barrym, ktorého v úvode celého seriálu nechala stáť pred oltárom.

Táto epizóda taktiež patrí medzi tie najslabšie fanúšikmi hodnotené a nemajú ju radi práve preto, že tvorcovia chceli začínajúce iskrenie medzi Rachel a Rossom o čosi viac vzdialiť.

S01E21 – The One with the Fake Monica

A pri prvej sérii ešte chvíľu zostaneme, keďže tá z hľadiska doby, v ktorej sa vysielala, mala najviac slabších momentov a teda aj epizód. Jednou z nich je tá, kde Monice niekto ukradne kreditnú kartu a žije život, ktorý túžila žiť ona.

Nápad, samozrejme, nebol zlý, no postráda humor, ktorého mohlo byť v tejto epizóde viac, nehovoriac o tom, že celá časť sa snažila byť akoby akýmsi vzdelávacím prostriedkom, prečo si dávať pozor na osobné doklady.

S10E04 – The One with the Cake

Desiata séria sa vzhľadom na to, že mala byť veľkým finále tešila nesmierne dobrej sledovanosti. Okrem toho ale tiež bola príznačná aj menej zábavnými epizódami. Zo 17 pôvodne odvysielaných bola nepochybne najslabšou tá, v ktorej malá Emma oslavovala svoje prvé narodeniny, aj keď uznávame, že pamätných hlášok v nej bolo pomerne dosť. Na ostatné sa však priveľmi nechytala.

S09E22 – The One with the Donor

Nápad s problémom stať sa rodičmi pre Monicu a Chandlera bol výborným ťahom zo strany tvorcov. Ani táto dejová línia sa však nezaobišla bez slabších nápadov. Jednou z najnudnejších častí bola tá, kde sa Chandler rozhodol vypýtať si vzorku spermií od svojho úspešného a pekného kolegu, ktorého zároveň pozval na večeru ku nim do bytu.

Slabšie hodnotenia od fanúšikov seriálu si táto epizóda získala aj z dôvodu, že tvorcovia opäť siahli po postave Davida, niekdajšej lásky Phoebe, ktorý mal byť jej prekážkou vo vzťahu s Mikeom.

S09E10 – The One with Christmas In Tulsa

A zase ďalšia spomienková epizóda, tentokrát okorenená aj o motív nevery. Priatelia sa pripravujú na oslavu Vianoc, avšak jeden z nich chýba. Chandler musel počas sviatkov zostať ďaleko od všetkých a spolu s ním v práci zostala aj jeho príťažlivá kolegyňa (hrala ju Selma Blair). Tej rozpráva, ako zvykne oslavovať najkrajšie sviatky roka so svojimi priateľmi a čo všetko počas nich už s nimi za ten čas zažil. Uvedomí si však, že práca je menej ako jeho osobné vzťahy, preto dá výpoveď a vracia sa naspäť do New Yorku.

Keďže diváci boli zvyknutí dostávať tradičné vianočné epizódy, ktoré doslova sršali humorom (desať palcov hore pre vianočného pásavca!), táto ich nahnevala. Nebola totiž ani vtipná, v podstate opäť nič nové nepriniesla (až na Chandlerov definitívny návrat domov) a tým pádom bola vlastne aj celkom zbytočná.

S02E10 – The One with Russ

Než sa Rachel s Rossom dali konečne dohromady, prešlo mnoho epizód a ich posteľami mnoho partnerov. Samozrejme, Rachel ich v tomto prípade vystriedala viac a jedným z nich bol aj Russ – chlapík, ktorý vyzeral ako Ross, ale nebol to Ross. Chceli tým tvorcovia naznačiť, že sa Rachel s Rossom k sebe nehodia alebo išlo z ich strany len o deficit originálnych nápadov predtým, ako ich konečne dajú dohromady? To sa už zrejme nedozvieme.