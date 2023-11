Svokrovcov pozvala na obed, navarila im „špeciálny steak“. Žena teraz čelí obžalobe z trojnásobnej vraždy

Hostiteľka víkendového rodinného obeda v jej austrálskom vidieckom dome bola obvinená z vraždy troch ľudí jedovatými hubami a z pokusu o vraždu štvrtého. Vo štvrtok o tom informovala polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.

Polícia zatkla Erin Pattersonovú (49) vo štvrtok v jej dome v mestečku Leongatha v austrálskom štáte Viktória. Žena 29. júla pozvala k sebe na obed rodičov bývalého manžela – Gailu a Dona Pattersonovcov, Gailinu sestru Heather Wilkinsonovú (66) a jej manžela Iana Wilkinsona (68). Všetkých štyroch pre otravu hubami nasledujúci deň hospitalizovali, prežil iba Ian Wilkinson.

Erin Pattersonovú obvinili aj z pokusu o vraždu bývalého manžela Simona Pattersona (48), ktorý ochorel po zjedení troch jedál v roku 2021 a 2022, uviedla polícia. Na júlovom obede, kde sa jeho rodičia otrávili, nebol.

Ako píšu tn.cz, polícia nadobudla podozrenie vtedy, keď zistila, že Erin, ako aj jej dve deti, ktoré mali obed jesť takisto, nemali žiadne vážne problémy.

Australian woman who was charged over suspected mushroom poisoning case tried to kill her ex-partner four times, police say https://t.co/VL38aIg6Py

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 3, 2023