Svetoznámy herec sa vo veku 80 rokov opäť stal otcom a mnohých tým pobúril. Robert De Niro prezradil, ako mu pohľad na dcéru zmenil život

Oceňovaný a obľúbený herec Robert De Niro je známy svojimi ikonickými úlohami na plátne. Nedávno sa však podelil o svoj pohľad do osobnejšej a nežnejšej stránky svojho života.

Ako píše portál Brightside, nedávno prehovoril o šťastí, ktoré mu do života prináša jeho dcéra Gia. V rozhovore po boku producentky Jane Rosenthal De Niro porozprával o oslave prvých narodenín jeho dcéry. „Mala narodeninovú oslavu, malú tortu, veľmi peknú a sladkú. Je to čistá radosť, je proste taká, aká je,“ prezradil.

Má už sedem detí

Robert De Niro bude mať v lete 81 rokov a spolu s priateľkou Tiffany Chen privítali na svete dcéru Giu v máji minulého roka. Je to ich prvé spoločné dieťa a zároveň Robertovo siedme. „Snažím sa zostať aktívny vo všetkom, hoci si hovorím, čo ešte budem robiť,“ povedal herec a na otázku, či chce odísť do dôchodku a venovať sa golfu, so smiechom povedal, že sa bude radšej držať herectva.

Robert De Niro má už dospelé deti, 56-ročnú dcéru Drenu a 47-ročného Raphaela s bývalou manželkou Diahnne Abbott, 28-ročných synov dvojčatá Aarona a Juliana s bývalou priateľkou Toukie Smith, 26-ročného syna Elliota a 12-ročnú dcéru Helen s bývalou manželkou Grace Hightower. Neskôr v roku 2023 sa podelil o to, že vie, že výchova nebude najjednoduchšia, ale vďaka jeho partnerke to spolu zvládnu. Herec prezradil, že je veľmi rád otcom a že ho všetko okolo rodičovstva veľmi baví.