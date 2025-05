Súťažiace tvrdia, že vo vile šikana nie je, diváci však majú iný názor. Tento okamih v Ruži pre nevestu to vraj dokazuje

Dráma vo vile sa každým týždňom vyostruje. Hoci už ostalo na Srí Lanke posledných sedem dievčat, tie sa rozdelili na dve skupiny, čo rozhodne neprispelo k pokojnej atmosfére. Na jednej strane stojí trojica modeliek, zatiaľ čo na druhej bežné baby, ktoré si medzi sebou vytvorili pevné puto. A zdá sa, že si uvedomili, že medzi nimi už priateľstvo nevznikne a tak sa rozhodli naplno prejaviť antipatie.

Už na začiatku Ruže pre nevestu sa skloňovalo slovo „šikana“. Divákom sa totiž nepáčilo, ako sa ostatné súťažiace správajú k Aničke. Najprv jej totiž mali za trest vybrať najškaredšie pyžamo a potom ju konfrontovali priamo pred Rasťom a začali tvrdiť, že si vymýšľa. Neskôr však vysvetľovali, že o šikanu z ich strany vôbec nejde a jednoducho len chceli ukázať to, aká Anička v skutočnosti je.

Konflikty medzi dievčatami rozhodne nekončia

O šikane sa znovu rozprávalo v siedmej epizóde. Vtedy túto tému otvoril Krištof, ktorý kládol dievčatám zákerné otázky, medzi nimi aj tú, či je vo vile šikana. Anička sa rozhodla zdržať odpovede a radšej si dala čili papričku. To však stačilo na to, aby si jej súperky aj diváčky doma domysleli odpoveď, ktorú sa rozhodla nevysloviť.

Kedy sa však nebála ozvať, bolo na čiernom ceremoniáli ruží. Vtedy nielenže vyzvala Mišku, aby odhalila svoje tajomstvo Rasťovi, ale zároveň podporila Jasmínu. Tá totiž po tom, ako dostala najviac ruží, povedala, že tentoraz je terčom ona a nie Anička. „Presne tak,“ prikývla vtedy blondínka.

Ani po tomto čiernom ceremoniáli, kedy mohli dievčatá konečne povedať svoju pravdu, sa však situácia vo vile nezlepšila. Práve naopak. Hneď po rannom ceremoniáli sa totiž dievčatá rozhodli vykomunikovať si obvinenia, ktoré padali spolu s čiernymi ružami a túto konverzáciu prekvapivo otvorila práve Anička. Tá povedala, že Berenika prekrútila jej slová a nikdy netvrdila, že túto šou berie ako hru v zmysle, že sa hrá s Rasťom, ale že je to hra, a tak sa dá očakávať, že sa bude bozkávať s viacerými ženami naraz.

Rebeka následne okomentovala jej obhajobu slovami, že je to najdlhšie súvetie, aké od Aničky za celú šou počula. „Doteraz sa s nami bavila, ako keby bola z pomocnej školy,“ skonštatovala Rebeka, ktorá vraj bola prekvapená tým, že Anička dokáže toľko rozprávať, no doteraz to nerobila.

Jasmína sa Aničky zastala a jednoducho vysvetlila, že to, že Aničku nepočujú veľa hovoriť, jednoducho znamená, že si s nimi nemá čo povedať. To sa však nepáčilo Luise a opäť došlo ku konfliktu. „Zaujímavé je, že len z tej vašej strany sa vytvárajú nejaké konflikty na nás,“ zareagovala Anička na celú situáciu a potom, ako jej dievčatá povedali, že jej chýba sebareflexia, odpovedala im, že ony si z nej spravili terč.

„Ty sa zamysli niekedy nad sebou,“ reagovala ostro Rebeka, keď padlo, že Anička si myslí, že sa k nej takto správajú preto, že trávi viac času s Rasťom.

Táto scéna zarezonovala v divákoch, rovnako ako aj bazénová hra medzi dievčatami, ktorú v komentároch viacerí označovali ako „sprisahanie proti Aničke“. „Podľa mňa nebolo fér, keď sa ostatné vrhli na Aničku,“ znel napríklad jeden z komentárov. Zároveň skonštatovali, že bolo dobré, že Anička nevyhrala, keďže by sa výhra v podobe rozkazovania ostatným mohla veľmi zle otočiť voči nej.

Iróniou bolo, že hoci dievčatá predtým tvrdili, že Anička nie je tá, kto s Rasťom trávi najviac času a rozhodne jej rande ani bozky s Rasťom nezávidia, teraz sa Berenika, Azra a Rebeka spojili, aby jej pomohli prehrať hru, keďže sa báli, že by spolu s výhrou získala ďalšie sólo rande.

V divákoch tak navyše umocnili pocit, že je Anička vo vile skutočne šikanovaná. Najviac komentovanou však ostala scéna z úvodu, kde Aničku najviac kritizovala práve Rebeka. „Bože môj, toto je šikana v priamom prenose. Opäť len útočia na Aničku, ale Jasmin sa jej pekne zastáva, zatiaľ čo Karolína tam len sedí ako puk, ako 5 peňazí a vôbec sa nezastane kamarátky, nechápem,“ znel napríklad jeden z komentárov.

„Otrasné správanie k Aničke, ktorá sa len snaží diplomaticky vyhnúť konfliktu a doslova nikoho neuráža. Môžu to nazvať, že je chutnučká, aj hocijako, ale v skutočnosti sa vyhýba konfliktom,“ pridala sa ďalšia diváčka a neskôr dodala: „A ešte by som rada dodala, že áno – toto je šikana.“

Za najväčšiu šikanérku pritom diváčky označovali Rebeku. Napríklad: „Z Rebeky ide čistá závisť… sama nemá spracované svoje veci, dosť to bolo vidieť vtedy, ako Aničke závidela ešte aj kompletnú rodinu. Rebeka by sa mala naučiť prajnosti a vďačnosti.“ Alebo: „Bože, tá Rebeka je trápna, cíti konkurenciu v Aničke, tak ju za každú cenu zosmiešňuje, hnusná ženská.“