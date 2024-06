Súťažiaca z Ruže pre nevestu opäť zmenila vzhľad. Brunetka sa pochválila nečakanou premenou, toto chcelo odvahu

Jedna vec sa šou Ruža pre nevestu nedá uprieť – súťažili v nej naozaj atraktívne ženy. Nejedna z nich pritom mala titul miss, alebo rozbiehala kariéru modelky.

Dievčatá toho po šou stihli veľa zmeniť. Z blondínky Dominiky je bruneta, Dolli zas vyzerá úplne inak ako na kamerách a nezaháľal ani ženích Radko, u ktorého si mnohí všimli, že po šou nosí v ušiach náušnice. Nezaostáva však ani najmladšia súťažiaca, ktorá už dvakrát stihla svojím účesom prekvapiť fanúšikov.

Zmenila účes

Do šou Bez ruže prišla Lara so zapletenými vlasmi do vrkôčikov, na ktorých nechýbali kovové ozdoby. Teraz zas prekvapila ráznym rozhodnutím, ktoré len tak ľahko späť nevezme – nechala si ostrihať ofinu.

Hoci svoj nový look nestihla predviesť na žiadnej udalosti a zatiaľ ju takto fanúšikovia videli len vo video gratulácii ku Krištofovým narodeninám, možno ju takto uvidia v šou Život po ruži. Práve vďaka jej vlasom by sa navyše dala sledovať časová os tejto relácie, keďže v ukážke má Lara stále vrkôčiky, ktoré už v reálnom živote nejaký ten čas nenosí a vystriedala ich práve ofinou.