Superlacný obchod Action otvorí novú prevádzku: Za smiešne ceny nakúpite v tomto meste, ponúka aj prácu za slušný plat

Ako sme vás informovali, holandský obchodný reťazec už otvoril svoje dve predajne v Bratislave, niekoľko týždňov na to prišiel aj do srdca Slovenska a nakúpiť môžete aj vo Zvolene. To však nie je všetko a už čoskoro by mal Action otvoriť svoje brány aj v Topoľčanoch, túto správu nám potvrdil hovorca spoločnosti Radovan Jankovič.

„Prvé tri predajne Action na Slovensku sú veľmi úspešné, preto pokračujeme v plánovanej expanzii naprieč krajinou. V nasledujúcich mesiacoch otvoríme obchody v ďalších mestách vrátane Topoľčian. O presnom dátume budeme s predstihom informovať,“ dodal generálny riaditeľ Action pre Českú republiku a Slovensko Peter Juliš.

Hľadajú zamestnancov aj brigádnikov

Aktuálne do pripravovanej prevádzky v Topoľčanoch hľadajú aj brigádnikov či zamestnancov. Čo sa týka ponúkanej mzdy, pohybuje sa na sume 1000 eur mesačne.

Pri otvorení prvej pobočky v Bratislave sa v predajni tvorili dlhé rady a medzi ľuďmi spôsobila ošiaľ. Či bude podobná atmosféra vládnuť aj v Topoľčanoch, uvidíme.

Ako avizoval generálny riaditeľ, prevádzka v Topoľčanoch nebude poslednou na Slovensku a Action by mal vyrásť aj v ďalších kútoch. Bližšie podrobnosti ale zatiaľ nie sú známe.