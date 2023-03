Našli sme vec za 0,29 centov, toto všetko kúpite pod 1 euro: V superlacnom Actione sme hľadali najlacnejšie produkty

Lacný reťazec Action dnes otvoril na Slovensku už svoju tretiu predajňu. Zaujímavosťou je, že ide o prvú mimo Bratislavy a nachádzajúcu sa priamo v srdci Slovenska, vo Zvolene. Ako to hneď ráno po ôsmej vyzeralo, si pozrite v našom článku. Action sľuboval, že prinesie viac ako 1 500 produktov pod jedno euro. Pozreli sme sa, či je to skutočne tak a v predajni sme hľadali to najlacnejšie, čo si môžete kúpiť. Upozorňujeme, že ide iba o naše pozorovanie a výber produktov.

V článku sa dozviete aj: koľko stála najlacnejšia vec, ktorú sme v Actione našli a čo to bolo;

aké produkty pod euro ponúka;

čo nás prekvapilo najviac;

aká bola atmosféra po otvorení novej predajne.

Stačí vám na nákup euro?

Kým pri niektorých z týchto produktov vás asi neprekvapí, že stoja iba pár centov, u ďalších by ste možno čakali vyššie ceny.

Medzi najlacnejšie produkty pod euro, ktoré sme v predajni našli, patrili vysoké rustikálne sviečky za 0,59 centov či váza, ktorá stála 0,99 centov.

Produkt za 0,29 centov

Lacné produkty sme našli aj medzi kancelárskymi potrebami, kde strúhadlo na ceruzky stojí 0,29 centov či spinky za 0,49 centov. Tieto dve veci sú tým najlacnejším, čo sme v obchode objavili. (Netvrdíme však, že sa tam nenachádza nič lacnejšie a zdôrazňujeme, že ide čisto o naše subjektívne pozorovanie).

Medzi sezónnymi produktami reťazec aktuálne ponúka napríklad krém na topánky so špongiou, ktorý stojí 0,55 centov alebo o málo drahšie dva páry šnúrok do topánok za 0,79 centov. Produktov na čistenie topánok pod jedno euro však mali aj viac.

Malé prekvapenia

Medzi produkty, ktoré nás prekvapili svojou cenou patrila napríklad detská sada do piesku za 0,99 centov, nafukovací vankúš na cesty, či sada na maľovanie za rovnakú cenu. Malá lopatka s metličkou stáli ešte o cent menej.

V podobných cenových kategóriách sa v Actione pohybujú napríklad aj šálky alebo rôzne misky či taniere. Ale pod euro sme našli aj puzdro na airpody.