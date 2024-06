Suma životného minima sa už o pár dní zvýši, hore tak pôjdu aj ďalšie dávky. Mnohí Slováci si prilepšia, analytici však dvíhajú varovný prst

Od júla tohto roka sa zvyšuje životné minimum. Bude platiť do konca júna 2025 a jeho suma dosiahne výšku 273,99 eura. Spolu s ním pôjde nahor aj suma ďalších dávok.

Ako upozornil odborník Jozef Mihál, od 1. januára 2025 sa zvyšuje rodičovský príspevok na 351,80 eura, ak rodič nepoberal materské a 482,30 eura, ak rodič poberal materské. Ďalej bude nezdaniteľná časť daňovníka počas roka 2025 na mesiac 479,48 eura. Zmení sa aj suma, od ktorej budú mať seniori nárok na predčasný dôchodok.

Ktoré dávky sa zvyšujú?

„Od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025 má občan nárok na predčasný starobný dôchodok (pri splnení ďalších podmienok) vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 438,40 eura. Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025, je najviac 273,99 eura mesačne. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie zamestnanca je počas roka 2025 suma 41,08 eura,“ zhrnul Jozef Mihál.

Niektorí analytici nešetria kritikou

Okrem toho sa tiež zvýši aj suma minimálneho dôchodku, ktorý sa od októbra 2023 počíta ako 145 percent zo sumy životného minima. Ako ale informoval portál Pravda, životné minimum je téma, o ktorej sa na Slovensku často diskutuje. Odborníci hovoria, že suma nezodpovedá skutočným životným nákladom a životné minimum je len minimálna hranica príjmov, pod ktorou je stav hmotnej núdze. Keď sa zvýši táto suma, hore pôjdu aj dávky ako rodičovský príspevok, rôzne kompenzačné príspevky, ale aj dávka v hmotnej núdzi.

„Existuje návrh, aby sa životné minimum premenovalo na existenčné minimum, ktoré by lepšie reflektovalo reálne životné náklady. Nová metodika by mala určovať konkrétne tovary a služby potrebné na základné prežitie. Tento minimalistický kôš životných nákladov by bol prehodnocovaný každých päť rokov a valorizovaný podľa inflácie,“ upozorňuje portál.

Okrem toho podľa analytikov z Národnej banky Slovenska súčasná suma životného minima nezodpovedá ani ekonomickej realite. Kým priemerná mzda išla hore o 60 percent, životné minimum iba o 20 percent.