Súkromná spoločnosť umiestnila do blízkosti škôl automaty s fajkami na marihuanu, mesto sa búri

Súkromná spoločnosť z Kysuckého Nového Mesta nainštalovala neďaleko školských zariadení predajné automaty, v ktorých si okrem sladkostí a energetických nápojov môže ktokoľvek kúpiť aj fajčiarske potreby, medzi nimi aj fajky na marihuanu a tabak, papieriky na šúľanie cigariet, zapaľovače či cigaretové filtre.

O tomto bizarnom prípade informuje agentúra TASR.

Mesto Považská Bystrica v tom vidí problém

Podľa riaditeľa považskobystrickej nemocnice Igora Steinera je umiestnenie takéhoto predajného stánku na hlavnom prístupe k základnej škole či pri centre voľného času absolútne nevhodné.

„Bežné fajčiarske potreby sú od 18 rokov, kontroluje sa to v klasických prevádzkach. Tu je automat, kde si ktorékoľvek dieťa môže kúpiť prípravky, ktoré navádzajú na užívanie marihuany. Nie je vhodné umiestniť takýto automat na hlavnej trase spájajúcej dve základné školy,“ skonštatoval Steiner.

Ak podľa neho deti zistia, že fajčiarske pomôcky sú verejne dostupné, nebudú mať zábrany to vyskúšať a nepriamo ich to navádza k tomu, aby užívali marihuanu.

Radnicu o tom nik neinformoval

„Kým v minulosti k nám do nemocnice vozili deti a mládež intoxikovanú prevažne alkoholom, v súčasnej dobe sú to prevažne drogy, alkohol je na ústupe,“ zdôraznil riaditeľ.

Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa, o umiestnení predajných stánkov s problematickým tovarom radnicu nikto neinformoval. Mesto podľa neho urobí všetko pre to, aby oba stánky z mesta zmizli.

„Stánky sú umiestnené na vybetónovaných plochách podliehajúcich aspoň ohlasovacej povinnosti. Začneme komunikovať s firmou, aby stánky odstránila,“ doplnil Janas.

Je takéto umiestnenie legálne?

Ako informoval náčelník považskobystrickej mestskej polície Juraj Lieskovský, prípad predajných automatov odstúpila mestská polícia orgánom činným v trestnom konaní, ktoré by mali zistiť, či ide o legálnu alebo nelegálnu činnosť.

Polícia by sa mala skontaktovať s prevádzkovateľom automatu a v prípade zistenia protiprávnych krokov bude pokračovať v trestnom konaní. Podľa Kristiána Šalgu, konateľa spoločnosti, ktorá automaty umiestnila, v automatoch nie je umiestnený žiadny tovar, ktorý by bol v rozpore so zákonom, nie je tam nič, čo sa môže predávať len dospelým.