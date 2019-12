Súd rozhodol: Traja obvinení pre výbuch v bytovke v Prešove ostávajú vo väzbe

Senát Krajského súdu v Prešove na pondelkovom neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť troch obvinených a rovnako sťažnosť okresného prokurátora proti rozhodnutiu Okresného súdu v Prešove z 9. decembra.

„Senát sa stotožnil so záverom sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu v Prešove, že v danom prípade existujú skutočnosti odôvodňujúce obavu, že by obvinení mohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, prípadne spoluobvinených, alebo inak mariť skutočnosti závažné pre trestné stíhanie,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.

Ako ďalej povedala, senát sa nestotožnil s návrhom prokurátora na vzatie obvinených do takzvanej útekovej väzby, to znamená, že by obvinení mohli ujsť alebo sa skrývať, aby sa tak vyhli trestnému stíhaniu alebo trestu.

„Rozhodnutie Okresného súdu v Prešove, v spojení s rozhodnutím Krajského súdu v Prešove, ktorým boli traja obvinení z prečinu všeobecného ohrozenia zhodne vzatí do takzvanej kolúznej väzby v prípravnom štádiu trestného konania, je dnešným dňom právoplatné,“ skonštatovala Petrufová.

„Je potrebné rešpektovať rozhodnutie súdu a v najbližšom období znova podať žiadosť o prepustenie z väzby. Nikdy nekomentujem rozhodnutia súdu. Podľa mňa ale vznesenie obvinenia voči trom obvineným bolo absolútne predčasné,“ doplnil ich obhajca Vladimír Bajtoš.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici č. 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je naďalej nezvestná. Nepodarilo sa ju nájsť ani počas doterajšej sanácie budovy. Bytovku začali búrať v pondelok (16. 12.) a skončili v stredu (18. 12.) popoludní. Krízový štáb napokon rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. S odvozom a uskladnením sutín z bytového domu začala stavebná firma, ktorú si mesto objednalo, v piatok 20. decembra. Okrem zničenej bytovky museli svoje domovy dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov. Tí sa však následne vrátili do svojich bytov.