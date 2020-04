Súčasťou hollywoodskeho filmu môžete byť aj vy. Stačí prispieť a môže vás zožrať dinosaurus v novom Jurskom Parku

Boli by ste ochotní zaplatiť za to, aby ste sa ocitli v jednom filme po boku slávnych hollywoodskych hviezd? Pravdepodobne každý by najmä v dnešnej dobe zvážil predovšetkým to, koľko by zaplatiť musel. Svet ale aktuálne bojuje s neviditeľným koronavírusom a pre zdravotníctvo je v tejto dobe dobré každý jedno euro. Preto herci a filmoví tvorcovia prichádzajú s nezvyčajnými výzvami, ktorých víťazom je ale napokon vždy ten, čo si to môže dovoliť najviac.

Stačí prispieť ľubovoľnou čiastkou a možno to budete práve vy, kto sa ocitne v jednom filme po boku Leonarda DiCapria, Roberta De Nira či Chrisa Pratta. Do novej výzvy #ALLINCHALLENGE sa však nezapojila len táto trojica hercov, ale aj mnohé ďalšie hviezdy. Informuje o tom portál Collider.

Pomôžte chudobným, zahráte si vo filme

Princíp spočíva v tom, že v dôsledku aktuálnej koronakrízy zostali bez práce milióny pracujúcich po celom svete. No a títo majú deti, ktorým musia zaobstarať základné veci na prežitie, mimo iného napríklad aj jedlo. Preto prišli celebrity s nápadom vytvoriť najväčšiu digitálnu zbierku, ktorá si dáva za cieľ vyzbierať desiatky miliónov dolárov na dobrú vec – pomôcť chudobným.

Po tom, čo sa do tejto výzvy zapojili tvorcovia seriálu Priatelia (Friends) na čele s hlavnou šesticou hrdinov, ktorí dvom prispievateľom umožnia zúčastniť sa nakrúcania chystanej novej špeciálnej epizódy, či Leonardo DiCaprio spolu s Robertom De Neriom, ktorí sľubujú rolu v novom filme Martina Scorsseseho, sa zapája aj ďalšia známa hollywodska hviezda.

Chris Pratt núka zožratie dinosaurom

Chrisa Pratta mnohí poznajú ako herca, ktorý sa objavil vo filmoch ako Strážcovia galaxie (The Guardians of the Galaxy), Avengers či v nových pokračovaniach kultového Jurského parku. A práve s posledným menovaným filmom súvisí aj jeho výzva.

Tí, ktorí prispejú, majú šancu objaviť sa v chystanom (už šiestom) filme Jurassic World: Dominion. Postava to, samozrejme, nebude veľká, no váš odkaz v snímke zostane naveky. Šťastný výherca má šancu byť priamo vo filme zjedený pravekým dinosaurom, pričom hlavná podmienka je taká, aby túto postavu všetci na zábere videli a zapmätali si ju. Koľko ste teda ochotní na toto prispieť?

Prispieť môže každý, vyhráva len jeden

Samozrejme, všetko má svoje pravidlá a rovnako je to aj v prípade novej výzvy. Aj keď prispieť môžete ľubovoľnou čiastkou, funguje to ako táka aukcia a vyhráva ten, kto ponúkne najviac.

Do #ALLINCHALLENGE sa zapájajú a už stihli zapojiť mnohé hviezdy. Medzi tu spomenútmi už napríklad aj hudobníci ako Justin Bieber či Ariana Grande, ale aj športovci ako David Beckham, Tom Brady či modelky a iné instagramové hviezdy ako Kim Kardashian či Gisele Bundchen. Títo výhercom ponúkajú možnosť zažiť s ními tréningy či spoločnú večeru.

Samotný Chris Pratt nominoval do tejto výzvy ďalších svojich troch hereckých kolegov. Je tak dosť možné, že vďaka Chrisovi Evansovi, Robertovi Downeym Jr. či Chrisovi Hemsworthovi bude filmových ponúk, ale aj možností navečerať sa v prítomnosti hviezd ešte viac.