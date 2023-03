Sú známe detaily návštevy Johnnyho Deppa na Slovensku: Bude bývať na zámku, čaká na neho obývačka v kontajneri

Ešte začiatkom novembra minulého roka sa objavila zaujímavá správa, ktorá možno potešila fanúšikov Johnnyho Deppa. Prichádza totiž na Slovensko. V našich končinách však nezažiari v úlohe herca, ale ako člen kapely Hollywood Vampires. Má vystúpiť vo Zvolenskej Slatine a Nový Čas priniesol ďalšie informácie o tom, ako bude jeho návšteva u nás vyzerať.

Ak vás zaujímalo, kde bude Johnny Depp bývať, Nový Čas zistil, že nebude mať núdzu o pohodlie, keďže sa jeho bydliskom stane Vígľašský zámok. Bude si ho môcť vychutnať aj v jednom z ôsmych dovezených kontajnerov, kde mu organizátori pripravia obývačku.

Hviezda bude mať možnosť ochutnať aj naše tradičné pokrmy ako bryndzu, halušky či slatinský chlieb. Depp k nám zavíta v sprievode vlastnej ochranky, no spoločnosť mu bude robiť aj tá slovenská. Podmienkou je, že musí hovoriť po anglicky. Tieto informácie prezradil pre Nový Čas Ján Poliak z agentúry Profi Event.

Johnny Depp na strednom Slovensku

Pre niekoho ide možno o trochu netradičné miesto konania koncertu, no Johnny Depp so svojimi hudobnými kolegami skutočne prichádza do Zvolenskej Slatiny, ktorá leží iba pár minút autom od Zvolena či Banskej Bystrice.

Skupina Hollywood Vampires pozostáva z hudobníka Alicea Coopea, Johnnyho Deppa, Joea Perryho, ktorý je jedným zo zakladateľov kapely Aerosmith a Tommyho Henriksena. Takže sa fanúšikovia môžu tešiť na skutočne zvučné mená.

Dátum koncertu je stanovený na 20. júla 2023. Cena lístkov sa aktuálne pohybuje na 60 a 80 eurách.