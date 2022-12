Musíte ich vidieť: Rebríček 10 najlepších filmov roku 2022 z kín aj streamovacích služieb

Tento rok priniesol množstvo kvalitných filmov, ktoré ste si mohli vychutnať buď v kinách, alebo aj na streamovacích službách. Vybrali sme 10 najlepších, ktoré by nemali ujsť žiadnemu filmovému nadšencovi.

A nevynechajte ani náš výber najlepších komédií a filmov či seriálov podľa skutočných udalostí.

Nie, nie / Nope

ČSFD: 61 %

IMDb: 6,9/10

Režisér a scenárista Jordan Peele má na svojom konte také filmové pecky ako Uteč (Get Out) či BlacKkKlansman. Tento rok fanúšikom priniesol novinku so zaujímavým názvom, ktorá je mysterióznym sci-fi trilerom. A na tento mix žánrov sa pred zhliadnutím pripravte.

V okolí malej konskej farmy sa začnú diať zvláštne veci. Na oblohe sa objavil zvláštny úkaz, ktorý by mohol byť UFO a pripravil dvojicu bratov o otca. Nemusíte sa však obávať, ako aj pri Peeleho predchádzajúcich filmoch, tak ani tu nie je všetko takéto jednoznačné, ako sa môže zdať a poriadne vás pri sledovaní potrápi.

Bones and All

ČSFD: 67 %

IMDb: 7,1/10

Timothée Chalamet patrí medzi najvýraznejšie herecké mená súčasnosti. V tomto prípade sa spoločne s Taylor Russell vydáva na cestu Amerikou 80. rokov.

Okrem lásky má dvojica spoločné aj zvláštne chúťky na ľudské mäso. Snímka prepája viacero žánrov od roadmovie cez horor a prostredníctvom kontroverzného príbehu kanibalov otvára dôležité a aktuálne témy.

Na západe nič nové / All Quiet on the Western Front

ČSFD: 74 %

IMDb: 7,8/10

Keď ho uviedla streamovacia služba Netflix, internet zaplavili reakcie divákov, ktorí sa zdôverili, že nič depresívnejšie nevideli. Ako už napovedá samotný názov tejto snímky, Na západe nič nové vychádza z legendárnej a trpkej knižnej predlohy z pera Ericha Mariu Remarquea, ktorá patrí medzi diela, ktoré by si mal prečítať každý. Nie je to však ľahké čítanie a v podstate to isté platí aj o filmovej novinke z dielne režiséra Edwarda Bergera.

Dej filmu je zasadený do obdobia 1. svetovej vojny a sleduje mladého, iba 17-ročného Paula (Felix Kammerer), ktorý putuje bojovať na západný front. Ukáže sa, že realita v zákopoch je oveľa drsnejšia, nepríjemnejšia a brutálnejšia, než predstavy, ktoré mal.

Menu / The Menu

ČSFD: 76 %

IMDb: 7,5/10

Kulinárska téma sa v kinematografii počas tohto roka objavila viackrát. V tomto prípade však šéfkuchár naservíruje svojim hosťom netradičné a špeciálne menu s trpkou príchuťou. Úsmevy z ich tvár zmiznú, keď sa atmosféra začne zhusťovať a ich tajomstvá vyplávajú na povrch. To však nie je ani zďaleka to najhoršie, čo ich čaká…

Najhorší človek na svete / The Worst Person in the World

ČSFD: 76 %

IMDb: 7,8/10

Snímka Najhorší človek na svete si vyslúžila celý rad nominácií na prestížne ocenenia a herečka Renate Reinsve, ktorá stvárnila hlavnú postavu, si odniesla cenu z festivalu v Cannes. Siaha hlboko pod povrch do zmýšľania človeka, ktorý nemá úplne jasno v tom, kam chce svoj život uberať, aj keď to spoločnosť od neho očakáva. Ak sa dokážete vcítiť do týchto pocitov, film sa vám dostane pod kožu a ešte dlho po zhliadnutí vám bude vŕtať v hlavách. Pretože to, čo prežíva hrdinka, je úplne prirodzené a ľudské.

The Batman

ČSFD: 79 %

IMDb: 7,8/10

Robert Pattinson sa zhostil ikonickej úlohy Batmana a mnohí diváci zostali nadšení. V Gotham City sa začnú diať šialené veci a je na ňom, aby odhalil páchateľa. Snímke nechýba typická ponurá atmosféra, ktorá divákov vtiahne hlboko do deja. Nájdete ju na streamovacej službe HBO Max.

Guillermo del Toro’s Pinocchio

ČSFD: 79 %

IMDb: 7,8/10

Ak patríte medzi fanúšikov animovaných filmov, klasika Pinocchio ožila pod taktovkou oceňovaného režiséra Guillerma del Tora a splnila veľké očakávania. Ide o hudobný film, ktorý si užijete na Netflixe. Prostredníctvom fázovej animácie prerozpráva príbeh drevenej postavičky, na ktorej už vyrástli mnohé generácie. Takže nech patríte do akejkoľvek vekovej kategórie, toto prevedenie vás môže očariť. A ako to už pri podobných rozprávkach býva, dospelému divákovi sa ukážu témy, ktoré ako dieťa nevidel. A možno aj naopak.

Trojuholník smútku / Triangle of Sadness

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,6/10

Švédsky režisér Ruben Östlund má na svojom konte viacero kvalitných filmov, v ktorých sa pozrel do tých najtajnejších kúskov ľudskej mysle. Spomeňme napríklad snímku Vyššia moc, ktorá vám ukáže, ako jeden moment odhalí človeka, o ktorom si myslíte, že ho poznáte, v úplne inom svetle alebo Štvorec, ktorý otvára tému umenia aj stavu nášho sveta.

Tak ako sa mu podarilo ukázať pravé charaktery postáv v týchto snímkach, dokázal to aj vo svojom najnovšom počine Trojuholník smútku. Odohráva sa počas plavby na luxusnej výletnej jachte, kde sa stane nečakaná udalosť, ktorá ako už asi tušíte, rozpúta šialenstvo.

Avatar: Cesta vody / Avatar: The Way of Water

ČSFD: 85 %

IMDb: 8,0/10

Na pokračovania Avatara fanúšikovia čakali dlhých 13 rokov a oplatilo sa. Ak patríte medzi filmových fajnšmekrov, tento počin vás po remeselnej stránke absolútne ohúri. Preto bude ideálne, ak si ho pozriete na veľkom plátne, aby ste si tento zážitok mohli naplno vychutnať.

Dej filmu Avatar: Cesta vody sa odohráva viac než dekádu po udalostiach načrtnutých v pôvodnom príbehu. Jake Sully (Sam Worthington) a Neytiri (Zoe Saldana) si založili rodinu a spravia čokoľvek, len aby zostali spolu a v poriadku. Zhodou osudu sú však nútení svoj domov opustiť a preskúmať nové oblasti Pandory. Stará hrozba sa totiž vracia, aby dokončila to, čo začala v minulosti.

Top Gun: Maverick

ČSFD: 88 %

IMDb: 8,4/10

Dostal vysoké divácke hodnotenia a zatiaľ sa drží na prvom mieste najzárobkovejších filmov roka 2022 na domácom i celosvetovom trhu. Tom Cruise sa po dlhých desiatkach rokoch vrátil do svojej ikonickej úlohy a ľuďom v kinách priniesol výnimočný zážitok z prvotriednej kinematografie.

Maverick sa tentokrát dostal do úlohy lektora a svojich zverencov mal pripraviť na priam nemožnú úlohu, ktorej cenou môžu byť ľudské životy. Jedným z nich bol navyše syn Maverickovho niekdajšieho najlepšieho priateľa, ktorý ho viní z otcovej smrti. Snímka je plná emócií, napätia, dramatických momentov, ale aj šialených kúskov. Vychutnáte si ho na streamovacej službe HBO Max.