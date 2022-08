365 dní je späť: Pokračovanie zlého poľského Fifty Shades pritvrdí trojkou so striptérom aj sexom na linke

Kým pri niektorých avizovaných pokračovaniach úspešných filmov sa diskutuje o tom, či prekonajú svoju už aj tak vysoko nastavenú latku, v tomto prípade sa skôr spomína, že môže ísť o úplne najhorší film, aký ste kedy videli. Po dvoch častiach poľskej erotickej dráme 365 dní prichádza trailer na trojku, ktorá nemusí priniesť nič dobré.

Ako uvádza Unilad, prvé dve časti trilógie, ktorá získala prívlastok poľský Fifty Shades, v hodnoteniach na Rotten Tomatoes úplne prepadli a získali presne 0 %. To znamená, že u žiadneho kritika táto lahôdka z dielne Netflixu neobstála.

Stavili na erotiku

Napriek tomu už čoskoro uvidíme tretie pokračovanie, ktoré prichádza iba niekoľko mesiacov po dvojke. Divákov tento počin láka predovšetkým šteklivými erotickými scénami.

Ako uviedol Forbes v roku 2020, snímka 365 dní trhala rekordy sledovanosti. Aj na Slovensku obsadila prvé miesto v rebríčku Top 10 na Netflixe, čo je dôkazom, že našich divákov skutočne zlákal explicitný obsah.

Dej, ktorý nedáva veľký zmysel

The Next 365 Days ukáže pokračovanie komplikovaného vzťahu Laury a Massima, ktorý visí na vlásku. Ako uvádza oficiálny text distribútora, snažia sa prekonať svoje problémy s dôverou a žiarlivosťou, čo im skomplikuje Nacho. Už podľa tejto nie veľmi originálnej zápletky je možné predpokladať, že film bude plný erotiky a vzrušenia, ktorý od neho diváci očakávajú.

Ich vzťah bol ale od začiatku problematický a v mnohých veciach jednoducho nelogický. Dokonca nefungoval ani vo svojom žánri. Najprv sme sledovali zrod lásky Massima k Laure, ktorú sa snažil získať nevšedným spôsobom. A to únosom do luxusnej vily, kde mala stráviť 365 dní, kým sa do neho nezamiluje. Ak je vám tento scenár povedomý, nie je to náhoda. Pokojne mu dajme prívlastok erotická Kráska a zviera.

V novom traileri je Laura zvádzaná Nachom a podľa všetkého uvidíme sex na kuchynskej linke a možnú trojku so striptérom. Tu iba zdôrazníme, že pri predchádzajúcej časti bola tvorcom vyčítaná jednosmerná erotika zameraná predovšetkým na odhalené ženské telo. Či sa poučili, zistíme už čoskoro.

Viac kritiky ako nadšenia

Ľudia na internete nešetria kritikou a upozorňujú na nelogické veci v deji. Napríklad ironicky spomínajú, že Laura je nesmrteľná, keďže zvládla autonehodu aj postrelenie bez následkov. Ďalší nechápu, prečo Netflix ruší kvalitnú tvorbu a tento počin dostáva už tretí diel.

Novinku nájdete na Netflixe už do 19. augusta.