Zamotajú hlavy a nedajú vám spávať. Najlepšie psychologické filmy a seriály roku 2022 vás udržia v napätí až do konca

Pokračujeme v našej filmovej sérii toho najlepšieho zo sveta kinematografie, čo rok 2022 priniesol. Prehľad filmov a seriálov podľa skutočných udalostí nájdete v tomto článku. Tentokrát sme sa pozreli na to najlepšie zo psychologického žánru.

Dobrú noc, mami (Goodnight Mommy)

Kde film nájdem? Amazon Prime Video

ČSFD: 55 %

IMDb: 5,6/10

Dobrú noc, mami je remakom rovnomenného rakúskeho psychologického trileru z roku 2014. Začína tým, ako dvojčatá prichádzajú domov, kde nachádzajú svoju mamu s obviazanou tvárou po zákroku, ktorý absolvovala. Postupne nálada v dome začína hustnúť a chlapci si uvedomujú, že žena ukrývajúca sa pod maskou nie je ich mama.

Ak neprekuknete zápletku a hlavné rozuzlenie, film vás nechá v napätí a s mnohými otázkami až do konca. Preto, ak ste ani jeden z filmov ešte nevideli a nechcete si pokaziť zážitok, vyhýbajte sa akýmkoľvek spoilerom.

Žena v dome cez ulicu od dievčaťa v okne (The Woman in House Across the Street From the Girl in the Window)

Kde seriál nájdem? Netflix

ČSFD: 59 %

IMDb: 6,4/10

V prípade tohto seriálu s Kristen Bell v hlavnej úlohe vás zamotá už iba jeho samotný krkolomný názov. V prvom rade treba pripomenúť, že si vyslúžil veľmi rozporuplné hodnotenia, pretože mnoho divákov nepochopilo jeho podstatu, a to, že si robí srandu zo známych trilerov, ktoré pravdepodobne veľmi dobre poznáte.

Hlavná hrdinka Anna je presvedčená o tom, že v dome oproti sa stala vražda. Nikto jej však neverí, pretože holduje alkoholu, ktorým navyše zapíja tabletky. Podarí sa jej presvedčiť okolie, že nie je šialenou alkoholičkou? Alebo je to naopak a to, čo si myslí, že vidí, nie je realita?

Polnočný klub (The Midnight Club)

Kde seriál nájdem? Netflix

ČSFD: 63 %

IMDb: 6,6/10

Tvorca Mike Flanagan sa preslávil už svojimi predchádzajúcimi seriálovými počinmi, najmä sériami The Haunting alebo filmom Doktor Spánok (Doctor Sleep) vychádzajúci z predlohy Stephena Kinga. V seriáli Polnočný klub do hlavných úloh postavil deti trpiace nevyliečiteľnými chorobami. A ako to už u Flanagana býva, nič nie je ani zďaleka tak, ako sa vám na prvý pohľad zdá.

Tento seriál sa stal absolútnym rekordérom v počte jumpscareov na jednu časť. Flanagan vysvetlil, že počas celej jeho kariéry mu ľudia hovorili, aby do svojej tvorby pridal viac jumpscareov. Dodal však, že sám ich neznáša. Napriek tomu svojim fanúšikom vyhovel, ale pristúpil k tomu po svojom. Do spomínanej rekordnej časti ich vtesnal celkovo až 21.

Neprivolávaj nič zlého (Speak No Evil)

ČSFD: 64 %

IMDb: 6,6/10

Ak máte radi filmy, z ktorých nepríjemná atmosféra sála aj cez obrazovky, tu je jeden tip práve pre vás. Speak No Evil sa sústredí na dve rodiny, ktoré sa stretávajú počas dovolenky v Taliansku. Jedna pochádza z Holandska a druhá z Dánska. Za toto krátke obdobie sa zblížia natoľko, až sa rozhodnú byť v kontakte aj naďalej. Rodina z Dánska preto vycestuje na víkend ku svojim holandským kamarátom a ako už asi tušíte, táto návšteva nedopadne podľa predstáv hostí a rozpúta sa šialené peklo.

Pacient (The Patient)

Kde seriál nájdem? Disney+

ČSFD: 65 %

IMDb: 7,0/10

Ako by ste zareagovali, keby ste pracovali ako terapeut a z vášho pacienta by sa vykľul sériový vrah? Ba čo viac, mal by na vás skutočne zvláštnu požiadavku — utlmiť jeho nutkanie na vraždenie?

Seriál Pacient vás vtiahne hlboko do mysle sériového vraha a spoločne s terapeutom sa pokúsite zabrániť mu v ďalších vraždách. Navyše v situácii, kedy sa obeťou môže stať pokojne aj on.

Vidím vás (The Watcher)

Kde seriál nájdem? Netflix

ČSFD: 67 %

IMDb: 6,5/10

Ústredná rodina sa nasťahuje do obrovského domu, kde ju začnú terorizovať strašidelné a výhražné listy od anonyma, ktorý si hovorí „The Watcher“. Začnú byť natoľko paranoidní, až podozrievajú každého zo susedov, no nikdy si nie sú istí tým, kto Watcher naozaj je.

Seriál vychádza zo skutočného príbehu Dereka a Marie Broaddusovcov, ktorí ožili na obrazovkách ako Dean a Nora Brannockovci. Podľa Entertainment Weekly sa manželia v reálnom živote nasťahovali do domu v roku 2014, takže ide o relatívne čerstvý prípad. Či je to skôr na škodu alebo na úžitok už necháme na vás.

1899

Kde seriál nájdem? Netflix

ČSFD: 68 %

IMDb: 7,5/10

Ak milujete seriály, v ktorých ste si absolútne nie istí tým, čo sa v nich deje a postupne si skladáte skladačku deja, tento je pre vás. Seriál 1899 pochádza z dielne uznávaného tvorcu Barana bo Odara, ktorý má na svojom konte aj úspešný projekt Dark. Ako už avizuje jeho názov, odohráva sa v roku 1899 a jeho hrdinami sú pasažieri lode, ktorá cestuje do Ameriky. Na svojej ceste však náhle zmenia smer, aby zistili, čo sa stalo s loďou, ktorá sa pred časom stratila.

Seriál ponúka viac otáznikov ako odpovedí a každá časť je koncipovaná tak, aby ste lepšie spoznali prekvapivé osudy hrdinov. Zaujímavosťou je, že v ňom odznie až 10 rôznych jazykov, a preto ak si ho pozriete v originálnom znení, čaká na vás nevšedný zážitok. Okrem toho prináša hlavolam, ktorý vám bude vŕtať v hlavách až do konca.

Archive 81

Kde seriál nájdem? Netflix

ČSFD: 73 %

IMDb: 7,3/10

Archive 81 je veľmi atmosférickou jednohubkou, ktorá prináša v hlavnej úlohe archivára. Ten dostane za úlohu preskúmať a zreštaurovať poškodené videokazety, navyše v opustenom starom dome, ktorý je odstrihnutý od okolitého sveta. Ako prechádza starými záznamami, zisťuje, že sa na nich ukrýva niečo poriadne desivé. No už je neskoro a niečo zvláštne sa začína diať aj okolo neho.

Iba vraždy v budove (Only Murders in the Building) – 2. séria

Kde seriál nájdem? Disney+

ČSFD: 83 %

IMDb: 8,9/10

Do nášho zoznamu sme zaradili aj jeden seriál, ktorého prvá séria uzrela svetlo sveta už v roku 2021, no 2. séria vyšla tento rok a od ostatných sa líši svojou odľahčenou komediálnou atmosférou. Ak patríte medzi fanúšikov skutočného zločinu a podcastov, nepochybne si ho užijete. Iba vraždy v budove lákajú aj ústredným hereckým triom — Steveom Martinom, Martinom Shotom a Selenou Gomez. Tí sa zamotajú do vraždy a v prípade pokračovania je ich úlohou očistiť svoje mená a nájsť pravého páchateľa.

Seriál nešetrí s momentami prekvapenia a ak si už aj myslíte, že poznáte pravdu, príde ďalší šok. Kým pri niektorých seriáloch platí, že prvá séria je ich najkvalitnejšia, tu to tak celkom nie je a práve tá druhá sa teší ešte lepším hodnoteniam od divákov.

Severance

Kde seriál nájdem? Apple TV+

ČSFD:86 %

IMDb: 8,7/10

Streamovacia služba Apple TV+ uviedla ešte začiatkom roka seriál Severance, ktorý sa stal pre mnohých divákov skrytým (a objaveným) klenotom. Ukazuje Marka, ktorý šéfuje tímu zamestnancov, ktorým bola chirurgicky oddelená pracovná a mimopracovná pamäť. Tento zdanlivo fungujúci systém naruší, keď sa Mark stretne so svojím kolegom z práce aj v súkromnom živote. Aj tu platí, že čím menej o tomto seriáli viete, tým lepšie pre vás. Prináša neokukaný nápad aj množstvo presahov s realitou.