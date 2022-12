Poriadne sa pri nich zabavíte. Toto sú najlepšie komédie roku 2022

V závere roka a bilancovania toho najlepšieho, čo kinematografia priniesla, nesmie chýbať náš zoznam najlepších komédií. Vybrali sme zaujímavé filmy a seriály, ktoré sú čistokrvnými komédiami alebo kombinujú tento žáner s inými. Preto, ak sa radi pri obrazovkách bavíte a práve takýmto spôsobom si radi spríjemňujete voľný čas, nechajte sa týmto zoznamom inšpirovať.

Vstupenka do raja (Ticket to Paradise)

ČSFD: 64 %

IMDb: 6,2/10

Hrdinka Lily sa na Bali zamiluje a rozhodne sa do toho bezhlavo skočiť a vydať sa. Keď sa o tom dozvedia jej rodičia, ktorých stvárňuje dvojica Julia Roberts a George Clooney, nie sú nadšení. Niečo podobné totiž zažili v minulosti aj oni dvaja a ich manželstvo nemalo dlhého trvania.

Rozhodnú sa preto nasadnúť na lietadlo a urobiť všetko pre to, aby si to ich dcéra rozmyslela. Romantická komédia Vstupenka do raja zaujme okrem obľúbených hercov v hlavných úlohách aj atraktívnym prostredím, v ktorom sa odohráva.

Weird: The Al Yankovic Story

ČSFD: 65 %

IMDb: 7,0/10

Daniel Radcliffe v úlohe speváka a skladateľa Weird Al Yankovica odštartuje šialenú jazdu v štýle tohto hudobníka. Zabudnite na bežné životopisné filmy, pretože tento je ich paródiou, takže ak sa naladíte na jeho vlnu, určite sa zabavíte.

Pes (Dog)

ČSFD: 65 %

IMDb: 6,5/10

Ak patríte medzi milovníkov psov a Channinga Tatuma, v tejto roadmovie si prídete na svoje. Mariňák Briggs má za úlohu doviezť fenku Lulu na miesto určenia, no Lulu mu to vôbec neuľahčuje. Ako to už pri tomto žánri býva, na ceste sa medzi dvojicou vytvorí nezameniteľné puto.

Minx

ČSFD: 75 %

IMDb: 7,7/10

Komediálny seriál Minx, ktorý nájdete na streamovacej službe HBO Max, je zasadený do prostredia Los Angeles v 70. rokoch a ukazuje mladú feministku, ktorá sa snaží vytvoriť erotický časopis pre ženy. Ako už asi tušíte, nebude to mať vôbec jednoduché. Seriál v desiatich častiach prináša dávku humoru a zaujme aj pútavým zasadením do dobového prostredia. Podarí sa hrdinke splniť si svoj ambiciózny plán? Odpoveď sa dozviete po zhliadnutí desiatich častí, ktorých dĺžka je od 30 do 60 minút.

Bullet Train

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,3/10

Brad Pitt sa tento rok objavil okrem iného aj v akčnej komédii s názvom Bullet Train, kde stvárnil postavu nájomného vraha. Ocitol sa na ceste japonským vlakom, no nebol jediným zabijakom na palube. A ako už asi tušíte, nešlo o žiadnu náhodu a hrdinov čakala spoločná misia.

Na nože 2 (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

ČSFD: 73 %

IMDb: 8,0/10

Streamovacia služba Netflix deň pred Štedrým dňom uviedla pokračovanie satirickej krimi komédie s Danielom Craigom v hlavnej úlohe. V dvojke sa presúvame do Grécka, kam prichádza ústredná šestica hrdinov, ktorí dostali skladačku s pozvánkou na záhadný večierok. Jeho súčasťou je totiž aj vražda plná otáznikov…

Experiment (The Rehearsal)

ČSFD: 78 %

IMDb: 8,6/10

Experiment je skutočne nezvyčajným počinom, ktorý si vychutnáte na streamovacej službe HBO Max. Nejde o komédiu v pravom zmysle slova, aj keď je tento dokument k tomuto žánru radený. Napriek tomu vám môže pomôcť dostať sa na iné myšlienky.

Experiment pochádza z dielne Nathana Fieldera, ktorý v ňom aj figuruje ako hlavný sprievodca. Prostredníctvom simulácie reálnych situácií sa snaží bežným ľuďom ukázať, aké následky by malo ich konanie v skutočnom živote.

Medveď (The Bear)

ČSFD: 84 %

IMDb: 8,4/10

Ak ste o tomto seriáli nepočuli, mali by ste to napraviť. Nepatrí totiž iba medzi najlepšie spadajúce do žánru komédie a drámy za tento rok, ale pokojne by sme ho mohli zaradiť aj medzi najlepšie seriály celkovo. Od prvých momentov prináša rýchlu jazdu, ktorá neutíchne až do konca. Jednotlivé epizódy sú krátke, avšak o to intenzívnejšie.

Seriál Medveď nájdete na streamovacej službe Disney+ a ukazuje šéfkuchára Carmyho, ktorý pracoval v lepších reštauráciách, no vracia sa viesť podnik svojho zosnulého brata. Nemá to však vôbec jednoduché, čelí množstvu konfliktov a nezrovnalostiam, ktoré musí riešiť. Zároveň pred obrazovkami spoznávame nielen jeho príbeh, ale aj príbehy ostatných kolegov, s ktorými pracuje. Seriál je zasadený do prostredia hektického bistra a založený je predovšetkým na dialógoch postáv, ktoré nestrácajú svoje tempo.

The White Lotus (2. séria)

ČSFD: 89 %

IMDb: 7,8/10

Zaraďuje sa aj do komediálneho žánru, no skôr by sme ho mohli nazvať satirou s čiernym humorom. Po viac než dobre našliapnutej prvej sérii tohto seriálu z dielne HBO prišla druhá, ktorá prekonala mnohé očakávania. Odohráva sa v horúcom letnom Taliansku a sleduje príbehy niekoľkých skupín hostí dovolenkového rezortu. Situácie, do ktorých sa dostávajú, sú trpké a v niektorých prípadoch nebudete tušiť, čo od obľúbených hrdinov čakať, čo sa z nich vykľuje, alebo ako zareagujú.

Diváci sa v podstate zhodujú na tom, že pokračovanie je ešte lepšie, ako prvá séria, ktorá si odniesla 5 nominácií na Zlatýglóbus a okrem iného z Australian Film Institute Awards cenu za najlepší komediálny seriál. Z obsadenia sa vrátila iba Jennifer Coolidge, ktorá sa stala hlavným ťahúňom. Vychvaľované sú však aj výkony ostatných hercov, scenár a jednotlivé vzťahy medzi postavami, ktoré sa tvorcovi Mikeovi Whiteovi podarilo vytvoriť. V niektorých momentoch je z nich totiž na nervy aj sám divák.