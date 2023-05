Štrajk scenáristov naplno udrel: Na nové série The Last of Us či Euphoria si počkáme, najskôr ich uvidíme v tomto roku

Svet televíznych seriálov i filmov sa aktuálne ocitá v chaose. Práve prebiehajúci štrajk scenáristov požadujúcich lepšie pracovné i platové podmienky už zastavil produkcie mnohých očakávaných nových i zabehnutých projektov. Nových epizód sa tak pri viacerých značkách nemusíme dočkať tak skoro, píše web Coming Soon.

Zatiaľ posledná podobná udalosť nastala v sezóne 2007/2008, kedy Odborový zväz amerických scenáristov (Writers Guild of America) štrajkoval od novembra 2007 do februára 2008. Aj keď sa tento čas môže zdať krátky, vplyv to malo naozaj obrovský. Stovky seriálov i televíznych projektov sa zrazu prestali nakrúcať a vo vysielaní bežali len reprízy. Mnohé ambiciózne projekty to pochovalo nadobro, iným to uškodilo v malej miere, teda v počte epizód (vtedy bývalo normálne, že jedna séria seriálu pozostávala z 20 až 26 epizód, štrajk tento počet skresal aj o polovicu).

Preto mnohí zanietení seriáloví fanúšikovia sledujú dianie za veľkou mlákou, keďže aj aktuálny štrajk už produkcie mnohých obľúbených projektov ovplyvnil. Počty epizód by to ovplyvniť nemalo, štarty nakrúcania a následné premiéry na obrazovkách (aj) streamovacích platforiem však áno.

Kedy uvidíme obľúbené projekty od HBO?

Nedávno sa k úspešným seriálovým projektom z dielne HBO vyjadrili nielen tvorcovia, ale priamo aj riaditeľka dramatickej tvorby spoločnosti, Francesca Orsi.

Pre portál magazínu Deadline prezradila, ako je na tom dlho očakávaná tretia séria seriálu Eufória (Euphoria), kde titulnú úlohu stvárňuje herečka Zendaya. Ako je známe, už nakrúcanie druhej série bolo poznačené problémami vyplývajúcimi z celosvetovej pandémie. Nakrúcanie tretej zase ovplyvnil štrajk scenáristov. Pre fanúšikov tak nemá úplne najlepšie správy, keďže nových častí sa nedočkáme skôr ako v roku 2025.

„Eufória je jeden z tých seriálov, ktorého písanie začalo v tandeme s post-produkciou seriálu Idol, ale v tomto momente nemáme k dispozícii žiadne hotové scenáre,“ uviedla Orsi. Nakrúcanie tak nemôže odštartovať.

Podobne je na tom aj Last of Us

Problémy kvôli štrajku scenáristov má ale aj ďalší mimoriadne úspešný a oceňovaný seriál z dielne HBO. Seriál Posledný z nás (The Last of Us) sa stretol s nemalou diváckou priazňou aj v našich končinách. Aj v tomto prípade si bude treba na nové diely počkať o čosi dlhšie a opäť je očakávaný termín „niekedy v roku 2025“.

Niektoré seriály majú viac šťastia

Niektoré seriály HBO ale majú viac šťastia. V nakrúcaní pokračujú tvorcovia druhej série Rodu draka (House of the Dragon) a sľubne to vyzerá aj s treťou sériou dramatického seriálu Biely lotos (The White Lotus). V oboch prípadoch by sme sa nových dielov mohli dočkať už na budúci rok. Všetko sa ale ešte môže, samozrejme, zmeniť.

Zdá sa teda, že štrajk bude mať veľké dopady na to, kedy sa nových sérií už zabehnutých seriálov dočkáme. Treba už len dúfať, že sa scenáristom podarí čím skôr vybojovať si lepšie podmienky a aj vyššie platy. Bez nich sa totiž v zábavnom televíznom priemysle nepohne prakticky nič.