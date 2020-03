Stopnuté produkcie a strata 20 miliárd: Koronavírus ovplyvňuje aj Hollywood. Kedy sa znova otvoria slovenské kiná?

Pandémia koronavírusu vo veľkej miere ovplyvňuje všetky zložky celosvetového trhu. Finančné straty zabolia viaceré odvetvia a pre niektorých podnikateľov budú fatálne. So stratami, ktoré ich nepoložia na kolená prežijú len miliardové priemysly a jedným z nich je aj ten filmový. Aj Hollywood však počíta so stratou takmer 20 miliárd amerických dolárov. Ak nie aj viac.

Netreba sa báť, že by sme teraz prišli o naše obľúbené filmy, či nebodaj tie, ktoré majú do kín prísť v budúcnosti. Preventívne opatrenia sa však nedotkli len premietania plánovaných noviniek v kinách, ale aj produkcie tých chystaných.

Odložené premiéry, stopnuté produkcie

Počas víkendu sa viaceré veľké filmové produkčné spoločnosti rozhodli kvôli prevencii pozastaviť výrobu očakávaných filmov. Zatiaľ na dva týždne, čo by ich premiéru v kinách na budúci rok ovplyvniť nemalo. Nájsť medzi nimi možno chystané projekty od Warner Bros. ako Matrix 4, The Batman s Robertom Pattinsonom, či Fantastic Beasts 3. Universal stopol produkciu filmu Jurrasic Park: Dominion, štúdio Paramount Mission: Impossible 7 a gigant Disney stopol práce na celkovo 7 hraných filmoch, vrátane live remaku Malej morskej víly (The Little Mermaid) či marvelovky Shang-chi and The Legend of the Seven Rings.

Okrem filmového však trpí aj priemysel streamovacích služieb či televíznej produkcie, aj keď tieto odvetvia Hollywoodu sa o finančné straty až tak obávať nemusia. Vzhľadom na to, že mnoho ľudí z celého sveta zostáva doma, práve streamovacie služby na predplatnom získavajú a vyzerá to tak, že záujem zo strany spotrebiteľov práve počas aktuálnej pandémie vzrástol. Konkrétne čísla však budú známe až neskôr, mnohí analytici ale už teraz streamovacím službám veštia rast tržieb z predplatného.

Koronavírus však zrejme posunie plánované premiéry očakávaných seriálových (i filmových) projektov z dielne Netflixu. Ako informuje česko-slovenská fan stránka známej streamovacej služby, pozastavená (zatiaľ) na 14 dní je produkcia nových sérií seriálov ako Stranger Things, Lucifer, Grace and Frankie či Russian Doll. S veľkou pravdepodobnosťou k nám (a ani do Čiech) najbližšie obdobie nedorazí produkčný tím fantasy seriálu Zaklínač (The Witcher). Práve epizódy druhej série tohto minuloročného hitu totiž mali vo veľkej miere vznikať aj na slovensko-českom území. Premiéra nových častí Zaklínača je však naplánovaná až na rok 2021, je tak dosť možné, že koronavírus si na tomto projekte až takú (pre skalných fanúšikov) krutú daň nevyberie. Samozrejme, všetko ukáže až čas.

Koronavírus zatvoril kiná

Jedným z prvých preventívnych opatrení, ktoré boli na Slovensku zavedené, bolo zrušenie akýchkoľvek kultúrnych podujatí, čomu sa museli prispôsobiť aj slovenské kinosály (a umelci). Aké budú straty, to sa zatiaľ nikto neodváži predpovedať. Isté je, že zatvorené zostanú ešte minimálne týždeň, pokiaľ sa situácia neupokojí, potrvá to ešte dlhšie, čo je viac než pravdepodobné.

Hollywood už teraz prišiel o zhruba 7 miliárd dolárov a ako informuje portál THR, táto strata by sa mohla vyšplhať až na 20 miliárd dolárov. Len pre predstavu – premiéra najnovšej Bondovky Nie je čas zomrieť (No Time To Die) bola odložená „len“ o polroka neskôr, štúdio tým ale príde o 30 až 50 miliónov dolárov. Podobné straty s veľkou pravdepodobnosťou čakajú aj ďalšie odložené premiéry snímok ako Tiché miesto 2 (A Quiet Place: Part II), Disneyho live-remake Mulan či Rýchlo a zbesilo 9 (F9). Väčšie by ale boli, keby sa s ich premiérou nepočkalo, keďže minimálne posledné dva menované filmy majú potenciál celosvetovo zarobiť viac ako miliardu dolárov.

Viac nových filmov v jednom týždni

Zatvorené kinosály robia vrásky aj slovenským distribútorom, žiaden z nich však netuší, ako dlho táto situácia potrvá a ako to bude v našich kinách vyzerať po zrušení všetkých opatrení a upokojení situácie.

„Pokúsime sa v spolupráci s ostatnými distribútormi upraviť plán premiér tak, aby sa silné filmy navzájom nevybíjali. Plán premiér bude určite nahustenejší premiérami nových filmov každý týždeň,“ vysvetlil pre portál Interez marketingový riaditeľ distribučnej spoločnosti Itafilm Juraj Brocko.

Spoločnosť Itafilm, ktorá do slovenských kín distribuuje najmä snímky produkčného štúdia Sony a jeho partnerských spoločností, sa pokúsi dostať všetky filmy, ktoré plánovala uviesť do ponuky našich kín. „V kinodistribučnom priemysle sa snažíme dodržiavať precedens 4-mesačného okna pre kinopremiéry filmov a tohto by sme sa neradi vzdali,“ vysvetľuje Brocko.

Svoje plánované premiéry posunula aj distribučná spoločnosť Continental Film, ktorá taktiež počíta s tým, že v niektoré týždne to po opatreniach bude v programoch kín s premiérami hustejšie.

„Je možné, že presunutím premiér stúpne počet filmov uvádzaných v jednotlivých týždňoch, niektoré tituly ale takmer určite z distribučného plánu vypadnú,“ hovorí marketingový riaditeľ Continental Filmu Lukáš Gira.

„Predbežne sme posunuli naše marcové tituly na apríl. Konkrétne ide o francúzsky film Zabudnutý princ na 2. apríla, českú komédiu Šťastie je krásna vec na 9. apríla, survival thriller V pasci na 16. apríla, hranú rozprávku Pinocchio na 30. apríla, rovnako ako aj komediálnu road movie Nedotknutí. No obávame sa, že to nie je konečný presun týchto titulov,“ hovorí Gira.

Premiéry na VOD službách?

Situácia na Slovensku je však iná, ako v USA. Tu totiž produkčné spoločnosti postupne začali zverejňovať niektoré filmové novinky na streamovacích či VOD (video-on-demand) službách. V najbližších dňoch si tak na niektorých trhoch z pohodlia domova budú môcť diváci užiť u nás nedávno uvedené snímky ako Neviditeľný (The Invisible Man), Lov (The Hunt) či Emma. Portál Vox informuje, že tieto filmy by mali byť za poplatok dostupné k zhliadnutiu aj mimo USA. Či to tak naozaj bude, sa dozvieme v piatok 20. marca, kedy by sa mali na stránkach spoločnosti NBCUniversal objaviť.

Ostatné a zatiaľ nepresunuté premiéry filmov však Slováci na VOD službách nájdu len ťažko a je väčšia pravdepodobnosť, že sa premiéry v kinách u nás zrušia, než že ich uvidíme na niektorej zo streamovacích služieb.

„Je to vysoko pravdepodobné najmä v prípade filmov pre menšie cieľové skupiny. Všetky distribučné spoločnosti sa ale určite budú snažiť, aby diváci neprišli o očakávané tituly a aby ich aj tento distribučný rok dostatočne zasýtil,“ vysvetľuje Gira. Možnosť ich uvedenia na VOD však úplne nevylúčil.

„Táto otázka by mala smerovať v prvom rade na majiteľov VOD práv. Distribučné spoločnosti vo väčšine prípadov nedisponujú vlastnými streamovacími platformami, a aj keď majú zavedené spolupráce s už existujúcimi, ich doménou je práve kinodistribúcia. Pravdepodobnosť, že niektoré tituly pôjdu priamo na VOD tu však je,“ povedal Gira.

Straty filmového priemyslu po koronavírusovej pandémii teda budú veľké a ktorýkoľvek zo vznikajúcich modelov snažiacich sa vyčísliť straty, je momentálne predčasný.

„Utrpia štúdiá a produkčné spoločnosti, utrpia ich zamestnanci, utrpia distribútori, kiná aj festivaly. Momentálne hibernujeme a keď to celé pominie (všetci veríme, že to bude čo najskôr), potom sa obzrieme späť a budeme kalkulovať straty,“ dodáva na záver Gira.