Kultúra nespí ani počas pandémie: Hudobníci koncertujú na sociálnych sieťach, čítajú sa aj knihy

Koronavírusová pandémia zatvorila všetky verejné a kultúrne inštitúcie, verejné akcie sú zrušené a množstvo (nielen) slovenských umelcov sedí doma a vymýšľajú, ako svojich fanúšikov zabaviť aspoň prostredníctvom internetu či sociálnych sietí. A ukázalo sa, že takto sa k ľuďom v domácich karanténach môže kultúra dostať skutočne jednoducho, originálne, no najmä okamžite. A nestojí to skoro nič.

Len včera mohli priaznivci slovenskej hudby prostredníctvom live streamu na sociálnej sieti Facebook sledovať dva koncerty. Jeden na Facebook vysielala slovenská hudobníčka Katarína Máliková, ktorý sa aj napriek menším technickým problémom stretol s nemalým úspechom a rovnako to mala aj známa díždejská dvojica Malalata, ktorá taktiež prostredníctvom Facebooku streamovala svoj DJ set.

Obe hudobné telesá pritom streamovali zadarmo, no diváci, ktorí sa na ich stream pripojili, ich mohli podporiť symoblickým „vstupným“. A zdá sa, že podobných vystúpení bude pribúdať. No nielen to.

Koncerty naživo a navyše zadarmo

Umelci sa snažia aktuálne neľahké obdobie prežiť aspoň tak, že sa svojím fanúšikom ozývajú prostredníctvom sociálnych sietí. Po výzvach #ZostaňDoma a mnohých ďalších, ktorými presviedčali všetkých, aby počas pandémie nechodili medzi ľudí, ale snažili sa neľahkú situáciu v krajine zvládnuť doma so svojimi blízkymi, sa však podujali mnohých aj pobaviť a spríjemniť im chvíle v karanténach.

Zaujímavým a vhodným spôsobom ako zostať s fanúšikmi sa opäť ukázali byť práve sociálne siete, cez ktoré mnohí umelci so všetkými komunikujú. Po dvoch vystúpeniach, ktoré si stovky užívateľov internetu mohli vychutnať z pohodlia svojej obývačky včera, sa budú pridávať ďalšie.

Už v utorok chystá prostredníctvom svojho Facebooku odohrať z vlastnej obývačky koncert Miro Žbirka. Ten na svojom Instagrame vyzval fanúšikov, aby mu do komentárov napísali skladby, ktoré by chceli počuť a vidieť. Koncert odohrá v utorok 17. marca o 21:00.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Miro Zbirka (@mirozbirka), 14 Mar 2020 o 4:27 PDT

Podobných koncertov bude, samozrejme, s veľkou pravdepodobnosťou pribúdať. Ak chcete zostať v obraze, nezabudnite sledovať Facebook alebo Instagram svojho obľúbeného umelca.

Rádiohlavy Rádia_FM

Svojsky k zrušeniu vlastného galavečera, na ktorom sa mali odovzdávať hudobné ocenenia Radio_Head Awards napokon pristúpilo aj alternatívne Rádio_FM.

Slávnostné udeľovanie známych hudobných cien malo prebehnúť v bratislavskom NTC už túto stredu 12. marca. Napokon sa ale verejné podujatie zrušilo a Rádio_FM víťazov v jednotlivých kategóriách oznámi prostredníctvom svojho vysielania aj na webe Rádiohlavy.sk. Ako to bude celé vyzerať, to zatiaľ nevedno, istotne ale bude zaujímavé sledovať to naživo. Špeciálny stream sa začne o 19:00.

Čítačky pre malých aj veľkých

Umelci však nemyslia len na svojich dospelých fanúšikov. Uvedomujú si totiž , že zabaviť počas týchto dní treba aj mladšie ročníky. Ako?

Do zábavy detí (ale aj starších) sa pustilo viacero známych slovenských osobností i dobrovoľníkov. Napríklad prostredníctvom YouTube kanálu siete kníhkupectiev Martinus začala rozprávky čítať slovenská herečka a komička Lujza Garajová Schrameková. Martinus tak chce týmto krokom dopriať zaslúžený oddych rodičom. Ako známa sieť kníhkupectiev upozornila, podobné čítačky sa bude snažiť prinášať v pravidelných intervaloch, na novinky odporúča sledovať ich sociálne siete Facebook či Instagram. Dnes ju v čítaní vystrieda slovenská herečka a speváčka Veornika Husovská.

Do čítania rozprávky cez stream na Instagrame sa pustila aj známa slovenská herečka Zuzana Fialová. Tá prostredníctvom svojho profilu deťom večer číta legendárnu Pipi Dlhú Pančuchu.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Fialová (@zuzana_fialova_official), 15 Mar 2020 o 10:37 PDT

Čítačky sa však organizujú aj pre veľkých. Nesmierne zaujímavé bude sledovať napríklad čítačku básní v rámci online podujatia Básne/ě v karanténe, ktoré organizuje literárna súťaž BÁSNE a literárnyklub.sk. Keďže poézia lieči aj spája, rozhodli sa tieto dve združenia pripraviť online festival, ktorého konkrétny program nájdete na oficiálnej facebookovej udalosti. S čítaním básní sa začína v stredu 18. marca od 18:00.

Prehliadky múzeí a galérií

Toto už je síce po víkende stará-známa vec, no aj tak ju dávame do pozornosti. Keďže mnoho múzeí zostalo po uplynulých dňoch zatvorených, rozhodlo sa ich vedenie sprístupniť všetkým ľuďom na svete aspoň prostredníctvom online prehliadok. Na svoje si prídu milovníci umenia, histórie i vedomostí. Kompletný zoznam online prehliadok múzeí nájdete napríklad aj tu.

Živá hudba z archívov (nielen) slovenských festivalov

Ak sa vám za živou hudbou vašich obľúbených (ale aj tých vám menej známych) umelcov naozaj cnie, prehľadať môžete aj archívy ich koncertov na YouTube.

Zážitkom, ktorý vás vráti do obdobia letných mesiacov môžu byť napríklad aj kanály známych slovenských festivalov ako Pohoda či Uprising. Obe tieto podujatia na svojich YouTube profiloch totiž zverejnili už desiatky hodín záznamov z koncertov a tie vás dokážu dostať do pohody aj chillu.

Mimochodom, na YouTube nájdete naozaj všeličo, stačí len zadať tie správne kľúčové slová. A vedzte, že aj takáto podpora je lepšia ako absolútne žiadna.

Zaujímavý krok predstavili aj orchestrálne zoskupenia z rôznych kútov sveta. Na svojich weboch či sociálnych sieťach hrajú živé koncerty, či umožnili bezplatný prístup k svojmu archívu vystúpení. Vychutnať si tak môžete hodiny klasickej hudby napríklad v podaní Berlínskej filharmónie, Slovenskej filharmónie či Viedenskej štátnej opery. Pri mnohých sa stačí len zaregistrovať a užívať si koncert.

Viete o ďalšom vysielaní či streamovaní zaujímavého obsahu pre rôzne vekové skupiny? Zazdieľajte odkaz na koncert, online čítačku či divadelné predstavenie pre ostatných čitateľov v komentári pod článkom alebo na našich sociálnych sieťach.