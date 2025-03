Štefan Skrúcaný priznal, čo v dnešnej dobe ľutuje. Túto jednu vec zo socializmu by rád vrátil, veľmi mu chýba

Fanúšikovia jasajú po tom, čo sa dozvedeli príjemnú správu. Známy herec, ktorý spoločne so svojím kolegom Miroslavom Nogom písal históriu slovenského humoru v 90. rokoch, ohlásil návrat na televízne obrazovky a momentálne hviezdi v seriáli Sľub. Umelec sa teší, že má možnosť stvárniť postavu z obdobia socializmu, ktoré mu poriadne utkvelo v pamäti. Napokon vtedy bol veľmi aktívny v pracovnej oblasti, užíval si súkromný život s rodičmi a stal sa aj novopečeným otcom.

Pre mnohých hercov starších ročníkov je spomínaný seriál akousi pripomienkou a zároveň nostalgiou za obdobím, ktoré im prirástlo k srdcu. Radosť z hereckej roly v seriáli má aj Štefan Skrúcaný, ktorý vďaka natáčaniu spomína na minulé časy. „Ja som rád, že som súčasťou tohto seriálu. Jednak preto, že mi hladí dušu a mám tendenciu mať spomienkový optimizmus na obdobie, keď sme boli všetci o niekoľko desaťročí mladší,“ uviedol s úsmevom herec v rozhovore pre Topky.

V čom boli minulé časy dobré?

Sám si uvedomuje, že to nebolo jednoduché ani v tej dobe. „Viem, že to nebolo vtedy ideálne a ja dokonca hrám jedného z predstaviteľov tohto režimu a mám tam vlastne zápornú postavu, ale je to veľmi dobre písaný seriál,“ pokračoval nadšene umelec, ktorý nemá ani najmenšie pochybnosti o úspechu seriálu, za čo môže dobrý scenár. Podľa jeho slov mal socializmus odvrátené stránky. Na druhej strane, predsa len bol v niečom dobrý.

V tých časoch totiž dominovalo niečo, čo nám v dnešnej dobe chýba. Ako ďalej herec prezradil, ľutuje jednu vec, ktorú by z obdobia socializmu vrátil späť. „Asi medziľudské vzťahy a stretávanie sa ľudí. Bolo tam viac človečiny. Boli ťažké časy, samozrejme. Iné sa rozprávalo doma a iné vonku, ale keď ste si spravili taký svoj okruh, bublinu priateľov, tak myslím, že tam bolo oveľa viac človečiny ako je dnes,“ uviedol a zároveň dodal, že keď ako malý chlapec býval s rodičmi, každý večer mali nejakú návštevu.

