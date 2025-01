Štefan Skrúcaný nesleduje Smotánku a má na to dobrý dôvod. Vysvetlil ale, prečo je táto relácia stále dôležitá

Každá televízia má svoje stálice programu, ktoré ani po rokoch nestrácajú svojich verných divákov a prinášajú zábavu, informácie, či možnosť zrelaxovať sa. V prípade Markízy môžeme hovoriť napríklad o Farme, ktorá nie je ďaleko od dvadsiatej série, no čo sa vysiela ešte dlhšie, je Smotánka, ktorá pomáha ľuďom vniknúť do života celebrít.

Spoločenské akcie aj honosné večierky – s Erikou Judínyovou sa diváci dostanú všade. Predsa len, robí túto prácu už viac než 20 rokov, a tak nie div, že je v šoubiznise ako ryba vo vode. Mohlo by sa tak zdať, že ostrieľaná moderátorka si je svojou prácou viac než istá a nebude mať problém sledovať sama seba v televízii, no opak je pravdou. Prezradil to na ňu jej manžel Štefan Skrúcaný v rozhovore pre Markízu.

Smotánku pozerá len potajomky

Štefan Skrúcaný sa najnovšie objaví v seriáli Sľub. Nečudo, že si nemohol nechať ujsť jeho premiéru, kde ho stihol redaktor Markízy vyspovedať nielen o tomto seriáli. Reč totiž padla aj na Skrúcaného manželku Eriku Judínyovú. Herec sa tejto príležitosti hneď chopil a odhalil niečo, čo by mnohí na moderátorku nepovedali.

„Veľmi málo,“ odpovedal na otázku, či sleduje Smotánku. Nie je to však preto, že by nechcel, práve naopak. Nemá to totiž dovolené od svojej partnerky. „Erika sa na seba nerada pozerá. To znamená, že u nás sa Smotánka nemôže pozerať,“ vysvetlil a dodal, že to je niečo, čo sa nesmie dozvedieť, že o nej prezradil.

Napriek tomu si herec našiel spôsob, ako to spraviť potajomky, tak, aby o tom Erika nevedela. „Občas si ju tak ilegálne zapneme s malou Ellou, aby sme videli maminu,“ prezradil Skrúcaný.

„Je to namakané. Je tam kopa informácií,“ vyzdvihol Skrúcaný túto reláciu a dodal, že je tam aj mnoho informácií, ktoré sa skrývajú medzi riadkami, a preto je potrebné sledovať ju pozorne. „Treba sa dobre pozerať, čo tam je, kto tam je, kto sa stretne s kým, v akej spoločnosti. Nie je to len o smotánke, je to o všetkom možnom,“ priblížil.