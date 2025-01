Kúsok, ktorý by v chladnom počasí nemal chýbať v šatníku žiadnej ženy. Mnohé pritom o ňom ešte ani nepočuli

Keď teplomer ukazuje nízke číslo, ktoré sa pohybuje okolo 0 stupňov Celzia, ide o znamenie, že bez termobielizne a zimnej bundy sa máloktorá žena zaobíde. Mrazivé dni však nemusia byť automaticky len o hrubých vrstvách oblečenia, v ktorých vyzeráte ako cibuľa. Nejedna žena chce aj počas chladnejších mesiacov vyzerať elegantne a štýlovo. K tomu jej dopomôže jeden kúsok, ktorý by mal byť priam nevyhnutnosťou v šatníku každej nákupnej maniačky.

Sukne majú „zelenú“ aj v zime

Zatiaľ čo v lete nechýbajú v šatníku každej ženy, v chladnejších dňoch u mnohých putujú do vreca s letným oblečením. Reč je o sukniach, o obľúbenom módnom kúsku, ktorý si obľúbilo nežnejšie pohlavie, hoci to isté možno povedať o mužoch, pre ktorých je úžasným vizuálnym prvkom. Prečo sa však vzdávať sukne, ak je vonku chladnejšie? Sukne totiž možno využiť aj v tomto období, stačí si len zvoliť tie, ktoré sú funkčné a ochránia vás pred dažďom, vetrom a mrazivými teplotami.

Zateplené sukne nie sú u nás až také zaužívané, ba možno povedať, že o nich mnohé ženy ešte nepočuli. Prinášajú dobrú správu pre tie, ktoré chcú byť štýlové a nestratiť na elegantnosti za každého počasia. Zimná sukňa z umelého páperia alebo z iných materiálov môže byť spásou pre väčšinu žien, čo si očividne uvedomila Sissi Kewenter, zakladateľka a návrhárka značky Shkoop, ktorá narazila na niečo geniálne. Zo starej zimnej bundy si vyrobila svoju prvú páperovú sukňu, ako informoval portál New York. Aj keď by to zrejme zvládli aj iné šikovné ruky, odštartovalo to výrobu ďalších zateplených sukní a iných kúskov oblečenia vhodných na šantenie do snehu.

