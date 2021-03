Štát ju nakúpil a doviezol. Reálnu zodpovednosť za očkovanie Sputnikom V budú mať ošetrujúci lekári

Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Premiér Igor Matovič o tom informoval včera z košického letiska, kde priviezli prvú dodávku. Minister zdravotníctva Marek Krajčí potvrdil, že očkovanie vakcínou bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Začať by sa mohlo najskôr o dva týždne.

Adenovírusovú vakcínu Sputnik V vyvinulo ruské Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie v spolupráci s ministerstvom obrany v Moskve. O jej registrácii v krajine Rusko informovalo 11. augusta 2020. Ruská vakcína je v súčasnosti zaregistrovaná v 38 krajinách sveta. Vakcína v krajinách Európskej únie nie je v súčasnosti registrovaná. Na Slovensku sa má použiť po schválení Ministerstvom zdravotníctva SR ako terapeutické použitie neregistrovaného lieku.

Zodpovednosť bude na ošetrujúcich lekároch

Čo to v praxi znamená? Ako informovali dnes mnohí odborníci, napríklad aj analytici z Dáta bez pátosu, zodpovednosť pri podaní vakcíny Sputnik V na seba zoberú ošetrujúci lekári. Informácie potvrdilo aj ministerstvo zdravotníctva. Ide teda len o to, či pacient dôveruje rozhodnutiu svojho lekára a zároveň o to, či lekár dôveruje výrobcovi vakcíny. V prípade výskytu závažných nežiaducich účinkov je ošetrujúci lekár povinný o tom bezodkladne informovať Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Ministerstvo zdravotníctva. Informácie potvrdilo aj ministerstvo zdravotníctva.

Podobné stanovisko uviedol vo svojom statuse aj Jakub Tillinger, ktorý pôsobí v iniciatíve Dáta bez pátosu. Podľa neho budú vyvrcholením tejto situácie ešte hádky.

A takto si tu žijeme! 🇸🇰👏 Čiže je to len o dôvere pacienta voči svôjmu ošetrujúcemu lekárovi. A ten buď dôveruje… Uverejnil používateľ Jakub Tillinger Utorok 2. marca 2021

Autority ako Európska lieková agentúra alebo Štátny ústav pre kontrolu liečiv dali k ruskej vakcíne jasné stanovisko. EMA ju ešte neregistrovala, pretože z Ruska neprišli správne dokumenty so žiadosťou a ŠÚKL sa vyjadril, že nemá odborné podklady a ani odbornú kapacitu na to, aby sa vedeli k ruskej vakcíne vyjadriť. Ako však podľa Denníka N povedala šéfka liekovej agentúry Baťová, Sputnikom by sa zaočkovať nedala, pretože o tejto vakcíne nemáme informácie.

Včera sa k očkovaniu vyhýbavo vyjadril aj samotný premiér Igor Matovič. Na otázku, či by sa dal zaočkovať ruskou vakcínou odpovedal, že sa ešte nerozhodol, ale do úvahy u neho pripadá aj Sputnik. Na Facebooku sa k Sputniku vyjadril aj biochemik Pavol Čekan, vedec, ktorý Slovensku daroval stovky tisíc testov. Ten v stanovisku napísal, že by sa ruskou vakcínou Sputnik zaočkovať nedal, no ostatní majú možnosť voľby.

Keďže vakcína Sputnik V bude schválená ako terapeutické použitie neregistrovaného lieku, je samozrejme každého slobodným rozhodnutím, či sa dá zaočkovať alebo nie. Zodpovednosť za toto rozhodnutie tak preberá samotný občas Slovenskej republiky a aj jeho ošetrujúci lekár.

Čo Sputnik V a potvrdenia o očkovaní?

Maďarsko je jedinou krajinou Európskej únie, ktorá odštartovala očkovanie ruskou vakcínou. Problémom sa však stáva fakt, že maďarská vláda počas víkendu rozhodla, že v očkovacom preukaze nebude uvedený druh vakcíny proti novému druhu koronavírusu, ktorým bol držiteľ preukazu zaočkovaný.

Podľa opozičnej strany však takýto dokument bez údajov o vakcíne nebude použiteľný, pretože nesplní podmienky medzinárodne uznávaného očkovacieho preukazu. Poľsko už rovnako avizovalo, že na svoje územie vpustí iba osoby, ktoré sú zaočkované vakcínou povolenou Európskou agentúrou pre lieky. Ako budú vyzerať európske covid pasy zatiaľ nevieme, no už sa o nich aktívne rokuje. Či si do nich budeme môcť zapísať aj ruskú vakcínu Sputnik V však zatiaľ nevieme.