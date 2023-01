Šťastie v nešťastí: Ženu opustil manžel a hrozilo, že príde o bývanie. V poslednej chvíli vyhrala dvojitý jackpot

Žena z Kolumbie nemala najlepšie životné obdobie. Jej manžel od nej odišiel a dal sa dokopy s jej najlepšou kamarátkou. Z platu krajčírky nevedela splácať hypotéku, navyše, jej dcéra bola v poslednom semestri na vysokej škole, no nemohla si dovoliť jej zaplatiť štúdium. Zlú životnú situáciu ale vyriešilo neuveriteľné šťastie.

Dvojitý jackpot

V zúfalej situácii si žena z mesta Barranquilla kúpila dva žreby do rôznych lotérií spoločnosti Supergiros. To, čo sa udialo potom, bolo šokujúce. Podarilo sa jej totiž vyhrať jackpot v obidvoch súťažiach, čo sa považuje v podstate za nemožné, uvádza Mirror.

Meno ženy miestne médiá nezverejnili, no informovali o tom, že je krajčírkou a reálne jej hrozilo, že o niekoľko dní by prišla o domov, lebo nedokázala splácať hypotéku. Taktiež jej dcéra nemohla nastúpiť na univerzitu do posledného semestra, lebo nemali na školné. Všetko preto, lebo manžel utiekol s jej najlepšou kamarátkou.

Najväčšia výhra v krajine

Žena si kúpila tikety 17. januára, zhodou okolností to bolo presne rok odvtedy, keď ju manžel opustil.

Dokopy sa jej podarilo vyhrať 1 568 000 000 pesos, čo je približne 313-tisíc eur. Je to jedna z najväčších výhier v krajine a keď sa žena dozvedela o svojom šťastí, tak sa začala triasť. Priznala, že ako jeden z prvých jej zavolal ex-partner, ktorý koketne zablahoželal k obrovskej výhre.