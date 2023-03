Starší muž zabudol na to, že vyhral 40 miliónov. Nebyť tejto veci, na výhru by si možno už nikdy nespomenul

Vyhrať v lotérii by chcel každý jeden človek, ktorý si kúpi tiket a čaká, či mu to konečne sadne. Väčšina má aj dlhé roky smolu, pričom na niektorých sa usmeje šťastie. Usmialo sa aj na pána z Austrálie, no nebyť jednej náhody, výhra v hodnote desiatok miliónov eur by bola stratená, píše Unilad.

Podať tiket do lotérie, a potom ho možno založiť medzi desiatky či stovky ostatných, ktoré žiaľ nepriniesli žiadnu výhru. To sa môže stať každému, keďže šanca na výhru veľkej čiastky peňazí v lotérii sa zdá byť minimálna až žiadna.

Podobný prípad sa stal aj Austrálčanovi z Perthu, ktorý vyhral v lotérii Powerball ohromujúcich 40 miliónov austrálskych dolárov, čo predstavuje približne 24, 8 milióna eur. Ak by ho nekontaktoval obchod, v ktorom si tiket zakúpil, možno by nikdy neprišiel na to, že sa mu vo vrecku len tak povaľujú desiatky miliónov.

Tiket mal vo vrecku

Lístok, ktorý mu zmenil život, mal totiž celých osem dní od zakúpenia vo vrecku, pretože nevenoval toľko pozornosti tomu, či skutočne vyhral, alebo nie. Podľa jeho slov dokonca aj zabudol na to, že sa v daný deň rozhodol pre kúpu tiketu.

„Bol som úplne nedôverčivý a šokovaný, keď mi obchodník vysvetlil, že mám výherný tiket,“ povedal nemenovaný senior zo Swan Valley. K oznámeniu jeho výhry došlo len jednu hodinu pred koncom termínu na ohlásenie víťazstva z uplynulého týždňa, no ani z toho si pán nerobil ťažkú hlavu.

Oslávil to rybou s hranolkami

Lístok, ktorý jeho rodine zmení životy, si kúpil 2. marca a až 10. marca poobede si všimol, že sa stal „ťažkým“ milionárom. Neusporiadal žiadnu veľkú párty na oslavu, no namiesto toho jednoducho pozval rodinu na rybu a hranolky.

„Sme úzkoprsá rodina a o výhru sa podelíme spoločne, pričom sa postaráme o naše deti a vnúčatá,“ povedal. Dodal, že okrem starostlivosti o svojich najbližších plánuje časť peňazí použiť aj na lietanie biznis triedou po svete.