Sprchovať sa, až keď sa z nás šíri zápach? Ľudia netušia, ako často sa umývať, sústreďte sa na pazuchy a slabiny

Pripomeňme si rok 2021, kedy vyvolali pobúrenie verejnosti Ashton Kutcher a Mila Kunis, ktorí sa zdôverili, že sa umývajú až v momente, keď na sebe badajú špinu. A nie sú jedinými celebritami, ktorých hygienické návyky sa v médiách búrlivo rozoberali. IFL Science hľadal odpoveď na otázku, ktorá sa týka každého z nás — ako často sa sprchovať?

Možno ste už počuli o tom, že príliš časté sprchovanie vie uškodiť. A je to naozaj tak. Dôvodom je narušenie mikrobiómu, ktorý je pre človeka dôležitý. Súvisí to napríklad aj s používaním sprchových gélov. No potom je tu aj druhý extrém, ktorým je príliš zriedkavé sprchovanie sa. A tiež nie je ideálnou voľbou.

Niekto tvrdí jedno, iný zas druhé

Asi nemusíme vysvetľovať, aké sú negatíva toho, ak sa človek sprchuje veľmi málo. Pravdepodobne to zachytí aj vaše okolie v podobe zápachu či ďalších vizuálnych indícií. To ale nie je všetko. Takáto osoba môže na sebe spozorovať tvorbu akné, upchávanie pórov, ekzémy či lupiny.

Ak ste si mysleli, že dostanete jednoznačný návod na to, koľkokrát do týždňa sa umývať, asi vás sklameme. Názory odborníkov sa totiž líšia. Podľa niektorých by sme sa mali sprchovať každý deň, iní zas hovoria, že stačí dva alebo trikrát týždenne.

Na čom sa zhodneme je, že to závisí od jednotlivca. Ak napríklad ráno idete do fitka a po práci si pôjdete zabehať a túto rutinu dodržiavate pravidelne, umývať sa dvakrát do týždňa, pochopiteľne, nestačí. Takisto, ak na sebe spozorujete vyššie spomínané indície, mali by ste svoje návyky v rámci možností prehodnotiť. Pri sprchovaní sa zamerajte predovšetkým na oblasť podpazušia a slabín.